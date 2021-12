L’eredità da valorizzare di Nanda Vigo

Il mercato della Vigo si concentra principalmente in Italia, riscuotendo un buon successo anche in Francia e in America. Confrontando le stime minime e l'aggiudicato ottenuto per anno di produzione dei lotti si osserva come il mercato apprezzi maggiormente le opere prodotte tra il 1969 e il 1971. Le categorie di lotti più venduti sono sicuramente le Lampade e gli Specchi, che corrispondono anche alla parte più ampia della sua produzione. Il top lot è rappresentato da un «Cronotopo» del 1970, andato in asta da Dorotheum nel 2015, con un aggiudicato di 106.145 $. Ottimo risultato ha ottenuto, anche, una «Cronotopia» del 1964, un acrilico su foglio, venduto da Il Ponte Case d'Aste nel 2015: partendo da una stima minima di 565 $, ha realizzato un aggiudicato pari a 4.808 $.

«Tautologia di immagine» di Nanda Vigo, Villa Olmo, Como, 1979 © Archivio Nanda Vigo

Le difficoltà

Il successo degli anni 2013-2016 del mercato in asta della Vigo coincide con l'inizio del sodalizio tra l'artista e la Galleria Allegra Ravizza, nonché con la nascita dell'Archivio che avvia la produzione di diverse mostre di respiro internazionale. La riorganizzazione dell'Archivio in seguito alla scomparsa dell'artista, unita al contenzioso attualmente in corso circa l'eredità della sua collezione, fanno ipotizzare un periodo di stallo dei prezzi di aggiudicazione futuri in asta. Sarà possibile un nuovo picco solamente se l'Archivio tornerà a promuovere l'artista come accaduto nel biennio 2013-2015.

* Studenti del XX Master Economia e management dell'arte e dei beni culturali della 24Ore Business School