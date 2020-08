L’ereditarietà della sofferenza «La dinastia dei dolori» è uno struggente romanzo che descrive magistralmente l’effetto valanga generato dalla violenza sulle donne che avranno una discendenza di Lara Ricci

Una donna accudisce la figlia di due mesi, ha la febbre alta da giorni. La notte si è confusa col giorno, la gioia col dolore. Il sonno arriva quando non si può dormire. Nulla sarà più come prima. Le sensazioni a fior di pelle che la gravidanza, il parto e l’allattamento portano con sé la trafiggono e la lasciano nuda.

«Da stamattina presto una pioggia fitta inonda la campagna di tristezza e io mi sento come se fossi fuori, senza riparo. Inzuppata e sola. La guardo in silenzio». Si è trasferita in un’altra stanza per lasciare riposare il marito, i cui ritmi non sono cambiati. Con lui finge vada tutto bene.

La madre, arrivata in Toscana col suo compagno, non ha neppure voluto vedere la nipotina. «Sarai capace di volerle bene?» le aveva chiesto tempo prima e questa frase le rimbomba in mente come una confessione. È il 1993, appena la neonata si addormenta Maria cerca di andare avanti nella traduzione di un libro di Gerald Edelman. Il saggio parla di come l’esperienza del mondo modifichi la struttura cerebrale, e di come tali alterazioni potrebbero passare ai discendenti.

Mentre sale la preoccupazione per la febbre che non scende e aumenta la sensazione di impotenza per non saper calmare rapidamente il pianto della bambina, la donna comincia a pensare a come la vita passata venga illuminata dalla nascita di un figlio.

La narrazione s’inoltra così nella sua infanzia, nella storia della sua famiglia. Non tutti avevano avuto origini agiate: nonna Emma era un’orfana che aveva cresciuto le due sorelle dopo che la madre era morta di parto. Molto devota, quando era scomparsa anche la zia lavandaia, grazie a un prete aveva trovato un lavoro da dattilografa che le consentiva di mantenere tutte e tre. Era la prima donna a essere assunta nella ditta, in un’epoca in cui il lavoro femminile era considerato scandaloso: «a meno che non abbia qualche indecoroso passato da nascondere o qualche idea strana per la testa» sentenzia, denigrandola, la bigotta madre del suo principale, «l’Ingegnere», religiosissimo e represso da 43 anni.