L’ereditiera di L’Oreal prima donna con patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari

L’Oréal - sottolinea Bloomberg - è una società globale da 241 miliardi di euro (268 miliardi di dollari) di cui lei e la sua famiglia sono i maggiori azionisti con una quota di quasi il 35%. Anche i suoi figli, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers, hanno ruoli dirigenziali. Gestita per decenni da dirigenti esterni alla famiglia, l’azienda è stata fondata nel 1909 dal nonno chimico di Bettencourt Meyers, Eugene Schueller, per produrre e vendere una tintura per capelli da lui sviluppata.

Secondo Brett Cooper, analista di Consumer Edge Research, le azioni della società potrebbero aumentare di un altro 12% nel corso del prossimo anno poiché la sua diversità geografica e di prodotti mostra resilienza.

Gli affari in Téthys

Bettencourt Meyers presiede anche la holding di famiglia, Téthys, che detiene la partecipazione di L’Oréal. Suo marito, Jean-Pierre Meyers, è amministratore delegato. Nel 2016 i due fondano la filiale Téthys Invest SAS, che scommette su settori che non competono con l’azienda. Con l’intenzione dichiarata di effettuare “investimenti diretti a lungo termine in progetti imprenditoriali”, l’amministratore delegato di Téthys Invest è Alexandre Benais, ex banchiere d’investimento di Lazard Ltd..

Téthys Invest ha recentemente acquisito una partecipazione nel broker assicurativo francese April Group. L’anno scorso ha acquisito il marchio di moda decennale Sezane e ha anche investito nell’operatore ospedaliero privato francese Elsan. L’azienda è in parte finanziata dai dividendi di L’Oréal.

