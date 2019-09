L’ergastolo ostativo, automatismi da superare

Tuttavia, siamo convinti che una disciplina così rigida sia da superare. L’ergastolo ostativo nasce, come accennato, nell’estate del 1992, dopo decenni di offensiva terroristica e mafiosa allo Stato e all’indomani di due tra le azioni militari più sanguinose e tragicamente efficaci mai realizzate. L’impressione di essere in guerra era forte e lo Stato reagì privilegiando le esigenze di sicurezza e incentivando le collaborazioni.

Oggi, tuttavia, nemmeno questa ragione – posto che fosse condivisibile – può essere invocata a giustificare la disciplina. Quella emergenza, almeno in termini di violenza così eclatante, sembra essere meno acuta: gli omicidi calano e di stragi, in Italia, non si ha notizia da 25 anni. In ogni caso, ci piacerebbe vivere in una democrazia matura, che dovrebbe avere la forza di rinunciare agli strumenti punitivi estremi o prevederne una applicazione più limitata e non automatica, come invece accade ora con l’ergastolo ostativo.

Un intervento del legislatore è improbabile, in tempi nei quali il pensiero dominante spinge in direzione solo repressiva. Riponiamo più aspettative in ciò che potrà accadere a ottobre nel Palazzo della Consulta. I giudici costituzionali si sono di recente dimostrati assai sensibili al tema dell’esecuzione delle pene, come mostra il bel documentario sul “viaggio” della Corte nelle carceri. E, per nostra fortuna, rispetto ai politici hanno meno problemi di consenso.