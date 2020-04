L’errore di Machiavelli. Norme, autorità e fiducia per costruire l’Italia del “dopo”

La libertà, per Machiavelli, è, in fondo, una forma di servizio. Essa altro non è che il prodotto della virtù. Mentre per i teorici gotici la libertà è il frutto della limitazione dell’egoismo e della paura dell’uso della forza, per Machiavelli essa scaturisce dalla promozione delle virtù. Come trasformare, dunque, la nostra naturale tendenza all’ozio, all’inazione o all’ambizione, in virtù pubbliche? Come disciplinare i nostri processi motivazionali in modo che ozio, inazione o ambizione non ci portino verso l’autoinganno spingendoci verso condotte lesive della nostra stessa libertà? Questo autoinganno è la corruzione dalla quale i cittadini devono essere allontanati.

Le quattro strade di Machiavelli

Ma come? Machiavelli, seguendo una lunga tradizione, individua quattro strade: la prima è quella dell’educazione. Nella tradizione pedagogica di Erasmo, egli si fa convinto sostenitore dell’importanza di un’educazione civica che indirizzi, già in età precoce, i futuri governanti e i cittadini verso comportamenti informati alle virtù pubbliche. Una seconda strada, complementare alla prima, è, invece, quella nella quale la virtù viene promossa dall’esempio di capi virtuosi. Rifacendosi alla tradizione repubblicana, Machiavelli mira a «dimostrare a qualunque, quanto le azioni degli uomini particolari facessero grande Roma e causassino in quella città molti buoni effetti».

Eppure, siccome, la comparsa di un uomo virtuoso nella repubblica è sempre un dono della fortuna, egli finisce per non confidare troppo in questa via e si muove verso altre strade. La terza che indica, ha a che fare con la religione. Un uso strategico delle credenze religiose dei cittadini che consenta di spingerli verso una ordinata coesistenza. I capi romani, per esempio, riferisce il fiorentino, usarono spesso le superstizioni dei loro concittadini per creare l’illusione che questi agissero col favore degli dei. Ma anche verso questo mezzo, alla fine, egli si dice dubbioso, soprattutto perché sarebbe poco efficace in società in cui la religione principale fosse il cristianesimo.

In conclusione, e questo esito appare piuttosto sorprendente, viste le premesse da cui partiva, Machiavelli matura molti dubbi sulla possibilità di plasmare le motivazioni più corrotte dell’essere umano per improntarle alla virtù e conclude che “è necessario a chi dispone una repubblica, e ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini rei e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro qualunque volta che ne abbiano libera occasione”. Se le premesse erano pure differenti, l’esito cui giunge la tradizione neo-romana di poco sembra discostarsi da quella gotica. L’antropologia negativa da cui parte l’uno e a cui approda l’altra, produce lo stesso frutto: la convivenza si regola contro natura, limitando, imbrigliando e costringendo esseri liberi e fondamentalmente amorali a scelte compatibili con il bene comune, scelte che in assenza di tali costrizioni sarebbero impossibili da perseguire.

Catene e libertà

È la forza, in Hobbes, a presiedere alla vita sociale – «i patti senza la spada sono solo parole» – e le leggi, per Macchiavelli, a reggere la repubblica – «la fame e la povertà fa gli uomini industriosi e le leggi gli fanno buoni». Al fondo del pensiero politico moderno giace, quasi segreto, un inestricabile paradosso: il popolo dev’essere «incatenato da quelle leggi» per poter vivere libero. Ma davvero la libertà può nascere dalle catene?