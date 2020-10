L’errore può causare attacchi informatici Il cosiddetto smart working consente ai dipendenti di lavorare in un contesto dove sono inevitabilmente meno controllati e hanno un minore supporto dalle strutture aziendali di Giulio Coraggio



Il cosiddetto smart working consente ai dipendenti di lavorare per lunghi periodi di tempo al di fuori degli uffici, in un contesto dove sono inevitabilmente meno controllati dal datore di lavoro e hanno un minore supporto dalle strutture aziendali (ad esempio il supporto It).

Questa situazione rischia di “legittimare” comportamenti che possono mettere a rischio la conformità dell’azienda alla normativa sul trattamento dei dati personali e anche facilitare un cyber attacco con notevoli conseguenze negative sull’operatività dell’azienda e ingenti danni economici.

La Vpn è sempre tracciata

La maggior parte dei computer aziendali sono dotati di una cosiddetta Vpn che consente il collegamento del dispositivo da remoto ai sistemi informatici della società, in modo da lavorare in un ambiente virtuale protetto, proprio come se fossimo in ufficio. Senza sfociare in attività di monitoraggio dei dipendenti, ogni attività che avviene in questo ambiente può essere tracciata e quindi ricostruita per verificare eventuali perdite di dati, comportamenti illeciti o in violazione delle policy della società ed è protetta dai sistemi di sicurezza aziendali.

L’uso della posta personale

Qualora invece per maggiore “comodità” o perchè la connessione a Internet dell’abitazione non è stabile, un dipendente inviasse i documenti lavorativi sulla sua posta elettronica privata per lavorarci con il computer privato, tali documenti non saranno più soggetti ad alcun controllo o protezione da parte dell’azienda. Questi documenti probabilmente risiederanno sulla posta elettronica del dipendente per sempre, anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo. E questa condotta, in caso di documenti che non contengono dati personali comporterà quantomeno la perdita di informazioni riservate aziendali.

Quando invece ad esempio contengono dati di clienti e/o dipendenti comporta anche una violazione dei dati personali, il data breach.