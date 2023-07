Maturità 2023: diminuiscono i 100 e 100 e lode

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’era molta attesa per i risultati degli esami di Stato 2023. Dopo tre anni caratterizzati, in tutto o in parte, dall’emergenza Covid stavolta lo schema della maturità ricalcava quasi per intero lo schema pre-crisi: due scritti nazionali, l’orale su tutte le materie e la presenza di metà commissari (tre su sei) più il presidente a sua volta proveniente da un’altra scuola. A giudicare dai primi risultati comunicati dal ministero dell’Istruzione e del Merito, l’effetto si è sentito visto che sono diminuiti sia i 100 che i 100 e lode. Con questi ultimi, ad esempio, in calo dal 3,4 al 2,7 per cento del 2021/22.

In calo gli studenti eccellenti

Allo stesso tempo - come si evince dalle tabelle del Mim - scendono le studentesse e gli studenti che si sono diplomati con una votazione di 100: sono il 7,3%, rispetto al 9,4% di un anno fa. Diminuiscono, inoltre, le votazioni comprese tra 91 e 99 (da 15,1% a 11,5%), e quelle comprese tra 81 e 90 (dal 21,1% del 2022 al 18,3% del 2023). Aumenta la percentuale di diplomati nella fascia 71-80, passando da 27,1% dell'anno scorso a 29,2%, e quelli nella fascia 61-70 (che vanno dal 20,1% al 26%). Gli studenti diplomati con 60 sono il 5%: l'anno scorso erano il 4,1 per cento.

Lodi concentrate al Sud

Come detto il ritorno alla normalità ha forse contribuito anche la ridimensionamento delle lodi. A ottenerle sono in totale 13.414 studenti. In percentuale, secondo i dati elaborati da viale Trastevere, le regioni che registrano il più alto numero di diplomati con lode sono la Puglia e la Calabria (con il 5,6%). Seguono l'Umbria (4,7%), il Molise e la Sicilia (entrambe con il 4,2%).

Va meglio nei licei

Nei licei il 4,2% degli studenti ha ottenuto la lode (in calo rispetto al 5,1% dell'anno scorso), il 9,4% dei candidati ha raggiunto il 100 e il 13,8% un voto tra 91 e 99. Il classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (7,8%), seguito dal liceo europeo (7,1%) e dal liceo internazionale (6,3%). Negli indirizzi tecnici a conseguire la lode è stato l'1,4% delle ragazze e dei ragazzi (in lieve calo rispetto allo scorso anno), mentre il 5,4% ha ottenuto 100 (in calo rispetto al 7,1% del 2022). Nei professionali lode appannaggio appena dello 0,6% dei candidati.



Più promossi, meno bocciati

Nelle scuole secondarie di II grado il 76,2% delle studentesse e degli studenti è stato ammesso alla classe successiva. L'anno scorso era stato il 75,8. Cala il numero dei non ammessi ai vari indirizzi: nei Tecnici passano dal 9% all'8,2%, nei Professionali dal 10,3% al 9,8%, nei Licei dal 3,5% al 3,2%. A dirlo sono gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2022/2023 pubblicati dal Mim in abbinata a quelli sugli esami.