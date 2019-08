L’escalation sui dazi? È un boomerang per Usa e Cina

Un’eventualità estremamente pericolosa. «Soprattutto perchè - riprende Hamaui - da un lato ci troviamo in un contesto di politica monetaria ultra espansiva; e dall’altro le manovre in deficit, in particolare negli Stati Uniti, sono state già realizzate». Di conseguenza gli spazi di manovra sono molto limitati. «Se dovesse concretizzarsi la contrazione dell’economia sarebbero guai seri».

Le vendite in Asia

Ma non è solamente questione di dazi e recessione. Altra spada di Damocle è il “sell off” in Asia. Ieri la People’s Bank of China ha lasciato scivolare lo yuan al di sopra della soglia psicologica dei 7 dollari. Si tratta di una mossa che, secondo diversi esperti, può creare molteplici problemi alla stessa Cina. Svalutare lo yuan rischia in primis di fare male alle aziende del Paese del Dragone. Non va dimenticato, infatti, che molte di queste sono indebitate in dollari. Una situazione in cui, se il biglietto verde si rafforza, rischia di dare fastidio alla loro struttura finanziaria. Non solo. La svalutazione di una moneta, nell’ipotesi sfuggisse di mano, può portare alla fuoriuscita incontrollata di capitali da quel Paese. Così è anche per la Cina.

LEGGI ANCHE / Pechino replica ai dazi: stop all'import agricolo dagli Usa e svalutazione dello yuan

Quel colosso asiatico che, peraltro, è alle prese con la rivolta in Hong Kong. Gli investitori, seppure non lo dicano apertamente, tengono ben monitorata l’evoluzione nell’ex colonia britannica. Il timore è che si inneschi un “sell off”, un po’ sulla falsariga di quanto accaduto nel 2015, tale da minare non solo quell’area ma anche i mercati globali. La valutazione, deve essere sottolineato, non è però condivisa da tutti. «Nel 2015 l’incertezza circa lo yuan era notevole - dice Keith Wade, Chief Economist & Strategist di Schroders-.Oggi il quadro è più chiaro» visto che la Banca centrale ha di fatto spiegato le sue mosse. Inoltre nel 2015 l’esposizione valutaria delle imprese «era priva di copertura di cambio e impreparata nei confronti di un deprezzamento della divisa». La situazione adesso è differente, tanto che «non mi aspetto che la storia si ripeta».