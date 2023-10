L'escalation in Medio Oriente premia i titoli della difesa. Leonardo in rally a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli della difesa sotto i riflettori sulle Borse europee. L'escalation della situazione in Medio Oriente, dopo l'attacco di Hamas e la risposta armata dell'esercito israeliano, secondo gli analisti potrebbe infatti portare a maggiori commesse per il comparto. A Piazza Affari gli acquisti premiano così Leonardo - Finmeccanica, che mette a segno una delle migliori prestazioni dell'intero listino. Secondo gli esperti di Intermonte «in fase di acute crisi geopolitiche e conflitti in aree come quella medio-orientale pensiamo che vi sia spazio per una sovraperformance di settori come quelli legati alle commodities ed in particolare all’oil, titoli difensivi come regulated utilities e titoli della difesa».

A livello continentale il rally è guidato da Saab Ab: il titolo del gruppo svedese che produce sistemi tecnologici e soluzioni elettroniche per la difesa militare e la sicurezza civile, oltre ad aerei, registra la migliore performance dell’indice Stox Europe 600. Da inizio anno la quotazione segna un guadagno di quasi il 40%. In evidenza anche altri big del settore, come Rheinmetall a Francoforte, Thales e Dassault Aviation a Parigi, Bae Systems a Londra.