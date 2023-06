Tim in altalena dopo esclusiva a Kkr su rete. Il mercato punta su rialzo dell'offerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L'esclusiva concessa a Kkr per la vendita della rete sostiene inizialmente Telecom Italia a Piazza Affari, con i titoli del gruppo delle tlc che guadagnano terreno in controtendenza e mettono a segno la migliore prestazione del FTSE MIB ma poi flettono. Dopo la debolezza della vigilia, le quotazioni viaggiano così in altalena: ieri a mercato chiuso Tim ha reso noto che il cda di Tim ha deciso all'unanimità di dare l'esclusiva a Kkr dando tempo non oltre il 30 settembre per presentare l'offerta vincolante. Il board «ha esaminato le offerte finali non vincolanti ricevute all’esito del processo competitivo avviato con riferimento alla valorizzazione delle attività relative alla rete fissa di Tim - incluse FiberCop e Sparkle - di cui è prevista la concentrazione in una società di prossima costituzione (“NetCo”)», concludendo che quella di Kkr è «preferibile in termini di eseguibilità e relativa tempistica, nonché superiore rispetto all’offerta concorrente presentata dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie». L'a.d. Pietro Labriola ha quindi ricevuto mandato di avviare «una negoziazione migliorativa con Kkr».

Per analisti, «il management punta a un’offerta migliorativa»

«La decisione del cda era attesa e supporta la visibilità su un’accelerazione delle trattative con Kkr e sulla convocazione di un'assemblea entro la fine dell’anno per approvarel’operazione», commentano gli analisti di Intermonte. Gli esperti notano inoltre che «il management punta a un’offerta "migliorativa", aspetto chiave per ottenere il supporto da Vivendi», e che «il perimetro di NetCo non è ancora definito». Intermonte legge poi «nelle parole di apprezzamento espresse nei confronti di Cdp e Macquarie un segnale di apertura nel caso in cui le due parti fossero interessate a rientrare nella partita con un’offerta congiunta a fianco di Kkr». Intermonte ha un target price di 0,41 euro su Tim, costruito sulla base di una valutazione di NetCo di 20 miliardi: «Ogni miliardo di maggiore valutazione potrebbe tradursi in un aumento di 0,05 euro per azione del nostro target price».

L'esito del cda, aggiungono da Banca Akros, è «positivo anche se in gran parte atteso». «Ci sono ancora più di tre mesi per rumor e potenziali sviluppo - aggiungono - soprattutto considerando che il principale collo di bottiglia al momento rimane Vivendi». Ieri le quotazioni di Tim, del resto, avevano perso terreno risentendo proprio delle ultime ricostruzioni di stampa che confermavano la contrarietà del socio francese all'operazione con Kkr.