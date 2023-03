L’esempio della resilienza di turche e siriane post terremoto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Elifso ha otto anni. Abbraccia tutti di continuo, attaccandosi quasi morbosamente alle gambe di chiunque. Ali, invece, non ancora sei anni, chiede a tutti: «Anche da dove vieni tu c’è stato un terremoto? Io sono saltato giù dalla finestra con la mia mamma». Ci sono poi i bambini che disegnano immagini di cadaveri, e quelli che inseriscono il terremoto e la morte in ogni gioco e attività che gli psicologi di Save the Children propongono loro.

Un mese senza certezze

Un mese fa 24 milioni di persone sono state colpite dai terremoti in Turchia e in Siria, tra cui almeno 7 milioni di bambini, molti dei quali hanno assistito alla morte di amici e familiari. Altri sono rimasti sepolti sotto le macerie delle loro case crollate. Molti non hanno ancora un posto sicuro dove andare.

Loading...

Per le donne del sud della Turchia, i terremoti del 6 febbraio 2023, e poi quelli del 20, del 27 e le più di 9mila scosse che sono seguite, hanno significato la fine della vita che conoscevano, e l’inizio di una nuova esistenza: migliaia di persone sono ancora prive di un tetto sopra le proprie teste, elettricità, acqua potabile sicura e strutture igienico-sanitarie come acqua corrente e servizi igienici.

Donne e ragazze devono gestire il proprio ciclo senza privacy, acqua pulita e prodotti sanitari. Ma per la maggior parte delle madri che ho incontrato ad Antiochia, nella provincia di Hatay, una delle zone più colpite della Turchia, la preoccupazione principale è il futuro. Più di ogni altra cosa, la mancanza di una prospettiva, e il terrore che il trauma vissuto dai propri figli condizioni la vita che potranno costruirsi.

Che futuro per i figli?

Melis, 35 anni e due figlie, è accampata in una tenda nei sobborghi della città, mi dice che non è rimasto loro nulla, hanno perso casa, familiari, amici. «Come madre, la cosa che mi rattrista di più ora è non poter procurare beni essenziali ai miei figli, non riuscire a occuparmi della loro igiene, a proteggerli dal freddo. Sono anche preoccupata per la scuola. Quando ci torneranno? E se tornassero a scuola, e venissimo colpiti da un altro terremoto? Chi li prenderà per mano, chi li proteggerà?». Di tutti i pensieri che affollano la sua mente, quello che la preoccupa maggiormente è che «abbiamo perso la nostra fiducia nel futuro, non sappiamo come e dove le nostre figlie cresceranno».