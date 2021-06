L’esercito di streamers che trascina i consumi cinesi

3' di lettura

È la festa dello shopping in streaming di metà anno, il momento clou di 6.18, l’evento che rivaleggia con l’11/11 di Alibaba. La Cina cambia in fretta e in un mercato in cui, anche a causa della pandemìa, i consumi vecchio stile frenano, nel 2020 lo streaming ha raggiunto i 617 milioni di utenti, pari al 62,4% degli utenti internet. Gli acquisti trascinati dai consigli degli influencer in Cina noti come Key opinion leaders (KOLs) toccano ormai il 30% del consumo online. Nel 2021 il business sarà di 300 miliardi di dollari, il doppio rispetto all’anno scorso. Marketing e vendite non possono più ignorare queste piattaforme che crescono al ritmo del 10% all’anno.

Il boom delle vendite in streaming cinesi

C’è bisogno di spingere sul mercato interno e, mentre i consumi tradizionali languono, lo shopping, ormai, si fa online e, soprattutto, in streaming. Divertendosi, in qualsiasi posto, con gli amici, o da casa, se proprio - come è successo durante il lockdown - non si può uscire.

Loading...

Un mercato nato solo cinque anni fa nel 2021 fatturerà 300 miliardi dollari, il doppio rispetto all’anno scorso quando ha raggiunto i 617 milioni di utenti, pari al 62,4% degli internettiani. Per fare un confronto: i giochi online totalizzano 191 milioni, gli show dal vivo 239, i concerti 190 e lo sport 138.

Gli acquisti trascinati dai consigli degli influencer in Cina noti come Key opinion leaders (KOLs) toccano il 30% del consumo online.

Marketing e vendite non possono più ignorare queste piattaforme che crescono al ritmo annuo del 10%. Il meccanismo degli acquisti streaming è quello delle vendite promozionali aperte per un certo periodo o per una occasione speciale.