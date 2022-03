L’espansione extra settore come opportunità di crescita per le imprese

In particolare, le modalità possono essere classificate in tre macro tipologie: sviluppo interno di un prodotto/servizio tipico di un’altra industry, accordi di partnership o finanziamento di start-up innovative da parte di un’azienda incumbent. L’industry Media&Telco offre diversi spunti relativi alla modalità di sviluppo interno sopra citato. Le esigenze infrastrutturali di entrambi i settori infatti convergono per rispondere, nel primo caso, alla diffusione dei contenuti su ampia scala e in chiave multi-device, nel secondo, alla dotazione di connettività per trasmettere i suddetti contenuti.

In particolare, gli operatori TLC tradizionali, per far fronte a fattori quali la spietata competizione sui prezzi a ribasso, la rapida scalata dei modelli wholesales oltre che degli OTT e i potenziali nuovi entranti, hanno ampliato la propria gamma di offerta con nuovi prodotti e servizi lontani dal proprio business principale. Ne sono un esempio TIM e Vodafone, che hanno arricchito la loro vetrina con prodotti smarthome, IoT e entertainement, e Sky che proprio nell’ultimo anno ha lanciato la fibra SKY WIFI.

Approccio diverso è quello di alcune aziende del settore Energy quali Enel ed Estra, che, adottando un modello basato su accordi di partnership con operatori wholesales, hanno integrato la propria offerta con servizi di connettività sfruttando la loro ampia customer base. L’adozione di accordi di partnership strategici trova esempi interessanti anche in ambito Banche e Assicurazioni. Tali settori, infatti, grazie alla conoscenza dei propri clienti, possono proporre offerte mirate in ambito investimenti e risparmio, anche in logica protezione della persona. Basti pensare alla politica espansiva nel settore assicurativo di Intesa Sanpaolo che, a seguito della fusione di UBI Banca, è subentrata in qualità di intermediario nella gestione delle polizze Cargeas. Stesso scenario anche per altre banche quali Unicredit e Bper.

Attraverso una combinazione dei modelli sopra citati, invece, Philip Morris si pone l’obietivo di offrire un futuro smoke-free, grazie al finanziamento di startup innovative come BOW Group, specializzata in IoT, ed a partnership e acquisizioni con aziende del settore healthcare, come Fertin Pharma e Vectura. PM avvierà infatti lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci per via respiratoria e selfcare wellness implementando nella propria organizzazione capitale umano, tecnologie, infrastrutture di alta qualità e conoscenza dei processi e sistemi tipici delle altre industry.

In sintesi, la strategia di diversificazione dell’offerta rappresenta ad oggi non solo una tendenza diffusa, ma anche un’opportunità per emergere in un mercato sempre più dinamico e competitivo. Per raggiungere tale obiettivo, è fondamentale la piena consapevolezza delle proprie core-competence, del loro potenziale extra settore e di una chiara strategia di sviluppo interno ed esterno.È quindi necessario attivare un monitoraggio dei trend tecnologici e dei settori contigui per individuare e determinare le eventuali opportunità di business.