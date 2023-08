L’esperimento a Torrita di Siena: vertical farming in un vecchio rifugio antiaereo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Anticamente fu un magazzino per lo stoccaggio di materie prime, poi durante la Seconda guerra mondiale fu trasformato in un rifugio antiaereo. Ora il vecchio tunnel tra le mura secolari di Torrita di Siena è diventato il luogo ideale per coltivare ortaggi in vertical farming. Così, l’agricoltura del futuro incontra le vestigia del passato e le riporta a nuova vita.

Il progetto, voluto dal Comune di Torrita di Siena per recuperare il tunnel che si snoda per 186 metri sotto al centro storico, è stato realizzato dall'ingegnere torritese Matteo Benvenuti insieme al gruppo Vertical Farm e rappresenta uno dei pochi casi al mondo di “indoor vertical farming” sotterraneo, cioè una produzione agricola condotta in un ambiente controllato, dove le specie vegetali sono disposte su pareti complete di luce e irrigazione. Una parte del tunnel ospiterà invece mostre e manufatti legati al Dna agricolo della città toscana. La vertical farm e l'intero tunnel saranno inaugurati venerdì 15 settembre.

L’interesse per la coltivazione indoor è in aumento, non solo in Italia: tra piccoli e grandi impianti, secondo i dati di PitchBook gli investimenti hanno superato i 4 miliardi di dollari, con il settore che sta crescendo al ritmo del 25% l’anno. In media, coltivare in verticale, in ambienti chiusi e controllati, garantisce l’assenza di pesticidi e permette una riduzione del consumo di acqua del 95%.