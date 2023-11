L’esperto Usa Davenport: aziende, ecco come puntare con successo sull’AI

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’intelligenza artificiale analizzata sul campo, per capire i vantaggi della sua applicazione nei processi aziendali: la tecnologia che più sta facendo parlare e discutere del nostro tempo per la sua pervasività e i suoi possibili impatti – nella società e in qualsiasi settore dell’industria – è il soggetto protagonista di “Scacco matto con l’AI” (edito in Italia da Egea), saggio a firma di Thomas H. Davenport, President’s Distinguished Professor of IT and Management al Babson College di Boston (oltre a ricoprire altre cariche presso l’Università di Oxford e il MIT ed essere considerato fra le cento persone più influenti al mondo nel settore tech) e Nitin Mittal, responsabile della divisione AI di Deloitte Consulting negli Stati Uniti.

Il libro in questione non è una dissertazione filosofica sul tema dell’intelligenza artificiale e nemmeno una ricetta passepartout per affrontare il passaggio completo all’AI (ogni organizzazione ha diverse motivazioni e un proprio percorso specifico per integrare in modo aggressivo la tecnologia nella propria attività). É un approfondimento guidato sulle strategie e sulle best practice (ruolo della componente umana e di quella tecnologica compreso) che hanno fatto la fortuna di quelle aziende (la cinese Ping An Insurance, Airbus e la holding bancaria americana Capital One) pronte a scommettere con decisione sull’AI. L’obiettivo è quello di fornire ai leader le nozioni necessarie per aiutare le proprie organizzazioni a portare le funzionalità degli algoritmi e del machine learning a un livello successivo. “Scacco matto con l’AI” è dunque una vista dall’interno sui progetti implementati da un ristretto gruppo imprese di rilevanza mondiale che hanno messo questa tecnologia al centro di tutto per trasformare radicalmente (e con successo) prodotti, processi, modelli di business, relazioni con i clienti e persino la propria cultura. Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Thomas H. Davenport.

Loading...

Per essere un’azienda sostenuta dall’AI occorre impegnarsi senza riserve in questa direzione: ma un’azienda può fare a meno dell’intelligenza artificiale e rimanere competitiva?

In alcuni settori è possibile non utilizzare l’intelligenza artificiale e avere comunque successo. Nelle organizzazioni che operano nel mondo B2B, o nelle aziende con un numero relativamente basso di dati, l’AI potrebbe non essere necessaria per la sopravvivenza ma può, tuttavia, migliorare quasi tutte le aziende. Per questo nessun team di gestione dovrebbe sottovalutarla o ignorarla.

La popolarità dell’AI generativa in ambito consumer (vedi ChatGpt) sarà un driver per aumentare l’utilizzo degli algoritmi in azienda? Assisteremo a una trasformazione delle organizzazioni dal basso?