L’esportazione di opere d’arte si affida a dirigenti autonomi

Riforma in forse

Domande a cui potranno dare risposta i decreti attuativi del regolamento di riorganizzazione, sempre che arrivi in porto. Infatti l’intera riforma, voluta dal ministro Alberto Bonisoli, in quota pentastellata, è stata apertamente osteggiata dal sottosegretario leghista Lucia Borgonzoni, che vorrebbe un maggiore coinvolgimento delle parti interessate.

La novità è di porre a capo degli uffici di esportazione dirigenti di seconda fascia, che diventeranno autonomi rispetto ai soprintendenti e risponderanno direttamente a Roma

Il protocollo con le Fiamme gialle

Le opere d'arte sono indicate nelle relazioni della Direzione investigativa antimafia come veri e propri «beni rifugio» per riciclare denaro sporco. Le inchieste hanno già fatto luce su questo tipo di business avviato in modo proficuo da camorra, ‘ndrangheta e cosa nostra per «lavare» capitale provento dei traffici illeciti. Secondo quanto emerge, infatti, le opere d’arte consentono di fare investimenti sicuri, senza correre il rischio di perdere i capitali. Per questo il ministero per i Beni e le attività culturali ha sottoscritto un protocollo con la Guardia di finanza in cui - oltre a disciplinare una serie di aspetti connessi ai finanziamenti alla cultura – parla di una stretta sulle transazioni d’arte.

Rischio riciclaggio

Si tratta di un attento monitoraggio che sarà affidato al Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie. Nel documento, sottoscritto dal ministro Alberto Bonisoli e dal comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, si fa riferimento a una cooperazione «in progetti afferenti anche l’implementazione dei sistemi digitali, per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle transazioni di opere d'arte contemporanea, aventi meno di 70 anni». Una banca dati, dunque, in cui saranno riassunti i «caratteri di anomalia rispetto all’importo e/o alle modalità procedurali-negoziali, anche a fini di contrasto al riciclaggio».

Il ritorno del Vaso di fiori

Il cambio di rotta sugli uffici esportazione e il giro di vite sul traffico di opere d’arte avviene mentre l’Italia si prepara ad accogliere il Vaso di fiori, il dipinto dell’artista van Huyusum, che la Germania ha acconsentito a restituire al nostro Paese. In questo caso si tratta di un’esportazione a dir poco anomala, perché il dipinto era stato rubato dai nazisti nel 1944 durante la ritirata delle forze di occupazione tedesche. Dopo il lavoro diplomatico svolto dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, il ministro Bonisoli ha annunciato che dal 19 luglio l’opera sarà nuovamente esposta nella Galleria di Palazzo Pitti.