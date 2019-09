L'espresso italiano nel fast food

Burger King lancia BK Café un vero e proprio bar caffetteria che serve colazioni, con caffè, cappuccino e brioches, ma anche donuts, muffin, torte e piccola pasticceria. Il primo corner è stato inaugurato all'interno del ristorante a gestione diretta di Pogliano Milanese (Mi) ed è il primo di questo tipo in Europa. Proprio come un tipico bar all'italiana, serve espressi in tazzine di ceramica. Il caffè in grani è di Lavazza ed è macinato al momento. Made in Italy sono anche il latte e la pasticceria con torte e brioches.