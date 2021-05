L'essenza del dialogo. Come semplici regole possono rendere i gruppi più efficaci e collaborativi

7' di lettura

Quando dobbiamo prendere una decisione importante è sempre meglio non prenderla da soli. Questo perché il contributo degli altri, che sia il proverbiale “avvocato del diavolo”, un gruppo di amici o un team di lavoro, può essere cruciale nell'aiutarci a superare le distorsioni cognitive di cui invariabilmente, come individui, soffriamo e che possono portarci fuori strada. Le decisioni davvero importanti vengono prese, spesso, una volta nella vita o, comunque, molto raramente. Questo fa sì che imparare a decidere bene in situazioni simili sia estremamente difficile. Perché ogni volta è come se fosse la prima, non c'è feedback ripetuto e quindi manca l'opportunità stessa di apprendere.

Gli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky ci ricordano a riguardo che “Se si afferma che un particolare errore sarà eliminato dall'esperienza si deve anche poter dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per un apprendimento efficace”. Anche per questo, anche per gli esperti, l'aiuto degli altri è fondamentale. Questo non vuol dire che una decisione di gruppo sarà necessariamente migliore. Anche le decisioni collettive, infatti, sono soggette a distorsioni sistematiche del giudizio. Al tal proposito, Amartya Sen, economista indiano esperto di scelte collettive, apre la sua Nobel Lecture dell'8 dicembre del 1998 affermando che: “Un cammello non è altro che un cavallo progettato da un comitato”. Le discussioni nei gruppi non sempre sono costruttive ed efficaci – credo sia esperienza diffusa e comune. Nei gruppi può aleggiare il conformismo, o possono prevalere norme, implicite o esplicite, che limitano le posizioni contrarie e le critiche.

Abbiamo già parlato in passato del “groupthink”, quel fenomeno che, nelle parole dello psicologo sociale Irving Janis, produce “un modo di pensare che la gente fa proprio quando si trova profondamente coinvolta in un gruppo coeso, chiuso e caratterizzato da una forte identità (ingroup), quando l'aspirazione dei membri all'unanimità ha la precedenza sulle loro motivazioni a valutare, in maniera realistica, la possibilità di differenti linee di condotta” (“Victims of Groupthink. A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes”, 1972).

Quindi, benché producano innegabili vantaggi rispetto alle decisioni individuali, anche le scelte di gruppo non sono immuni da problemi e potenziali trappole cognitive. Per questo occorre non solo essere coscienti del rischio che ciò avvenga, ma operare attivamente per prevenirlo. Anche il dialogo, dunque, per essere efficace deve darsi delle regole. Molte delle più efficaci si basano sull'idea di “counter-biasing”, il ricorso deliberato, cioè, ad un “bias” cognitivo per cercare di eliminarne un altro. Combattere il fuoco con il fuoco, in altri termini. Una prima regola può essere quella di animare la discussione su un certo progetto o una certa decisione obbligando tutti i partecipanti a presentare non una, ma due idee. Olivier Sibony, racconta, nel suo “You're about to make a terrible mistake” (Little Brown Spark, 2020) del CEO di una grande impresa che si è dato come regola quella di non prendere mai in considerazione un progetto di investimento se la persona che lo sta presentando non ha preparato, oltre alla proposta in esame, anche un progetto alternativo.

Questa tecnica può essere complessa da implementare e, a volte, perfino straniante, ma ha il grande pregio di animare la discussione con idee alternative e di evitare tutte quelle situazioni spiacevoli caratterizzate dalla presenza di una scelta binaria: “o così o niente”. Un altro effetto positivo delle proposte multiple riguarda il fatto che le eventuali posizioni critiche non vengono equiparate a critiche alla persona che ha fatto la proposta – cosa che spesso capita quando si discute in un gruppo – perché ora io posso esprimere liberamente una critica al tuo progetto numero uno e, magari, apprezzare molto la proposta numero due. Non sei tu in discussione, ma le tue proposte.