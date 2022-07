L’essenza della governance nel capitalismo familiare: dialogare e decidere

Il componente contrario è la persona ideale per eseguire la decisione cui si è opposto. Può, anche questo assioma, sembrare contro intuitivo e per spiegarlo ricorrerò all’esempio del dott. Gianluigi Gabetti, un titano del capitalismo familiare. Quando l’Olivetti decise di comprare la Underwood, il dott. Gabetti era il più contrario. Nelle sue parole: “Adriano Olivetti era dell’idea che l’acquisizione andasse fatta. Però, ci chiese i nostri commenti. Mi ricordo che mi rivolsi direttamente a lui e gli dissi di essere quello forse più contrario”. Dopo ampio dibattito si decise di procedere e Adriano Olivetti decise che fosse proprio il dott. Gabetti a restare a New York per occuparsene. Nessuno meglio di lui, infatti, aveva compreso i rischi e i pericoli dell’esecuzione. Sempre nelle parole di Gabetti si trova la condizione necessaria perché questo sia possibile: “[dopo aver illustrato i motivi della mia contrarietà] aggiunsi che confidavo di lavorare in una azienda ordinata, quindi se si fosse deciso nel senso che lui voleva, mi sarei impegnato senza riserve alla riuscita dell’operazione”. Anni dopo, lo stesso dott. Gabetti disse a un Marchionne un po’ corrucciato perché solo un componente del suo leadership team appoggiava l’operazione Chrysler: “questa è una grande fortuna!”.

Chi è contrario non deve avere il potere di bloccare con il suo veto la decisione ma deve avere la volontà di ottenere il massimo successo possibile nell’esecuzione di ciò che si è deciso. Non deve essere in disaccordo e porre il vesto ma deve “essere in disaccordo ed impegnarsi”, per usare le parole di Jeff Bezos: “I disagree and commit all the time. We recently greenlit a particular Amazon Studios original. I told the team my view… They had a completely different opinion and wanted to go ahead. … I disagree and commit and hope it becomes the most watched thing we’ve ever made”.

Ogni famiglia imprenditoriale deve assicurarsi che nella propria governance ci sia un processo che permetta un momento per il dialogo necessario ad ottenere una decisione migliore, e un momento per la decisione che porti nei tempi necessari all’azione su cui tutti si devono sentire impegnati.

Bernardo Bertoldi (Docente di Family Business Strategy, Università di Torino – bernardo.bertoldi@unito.it)