L’essenza della Puglia racchiusa nelle dimore di Epoca Collection

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Masseria San Giovanni è di un bianco abbagliante nella sua rassicurante forma fortificata. Se nel Seicento proteggeva dagli attacchi dei nemici, oggi difende da occhi indiscreti. Perché si sa, Fasano, la Valle d’Itria e tutta la Puglia sono diventate il rifugio di molte celebrities nazionali e internazionali che cercano allo stesso tempo privacy e mondanità. E la Masseria San Giovanni risponde perfettamente alle aspettative. All’interno poche camere (15) elegantemente minimaliste in grigio e bianco, luminose, spaziose e con i soffitti molto alti. Fuori, un patio per le colazioni e i picnic, la chiesetta del Settecento per i matrimoni, una piscina lunga e stretta, un giardino selvaggio a rappresentare la natura esuberante della zona senza sottrarre un briciolo di comodità agli ospiti, anzi offrendo tanti angoli per un appartato relax. Così l’aveva voluta l’attore Raoul Bova, pensando alle sue vacanze lontano dal set, e così è rimasta da quando l’ha acquistata il nuovo gruppo Epoca Collection, società di investimento con sede a Fasano, che ne ha rispettato lo spirito, e anzi lo ha adottato anche per le altre strutture del portfolio.

Masseria San Giovanni

Architettura, location, tradizione, tutto parla di Puglia nella masseria, così come nelle altre strutture del portfolio: l’hotel Palazzo Lecce, la caratteristica Dimora Biancarancio, l’antica torre di avvistamento Masseria Torrelonga e la modernissima Villa V. Ma i progetti non mancano a Giovanni De Biasi, fondatore di Epoca Collection, società di gestione di ospitalità di lusso, che opera nel segmento boutique con un progetto ambizioso.

Loading...

Lo scorso ottobre, insieme ai suoi soci provenienti da Israele, Svizzera, Argentina, De Biasi ha creato un fondo di 30 milioni per acquistare 10/15 masserie, partendo dal Salento, una zona che ha ancora straordinarie potenzialità di sviluppo turistico. «I vip vanno in vacanza in Valle d’Itria, ma per vivere scelgono Lecce e dintorni - dice l’imprenditore di Fasano -. La Puglia sta vivendo un momento fortunatissimo, ma in un attimo si può invertire la marcia. Sta a noi fare scelte sostenibili per garantirci i prossimi 50 anni di successo, evitando il turismo mordi e fuggi».

Masseria Torrelonga

Intanto Epoca ha già varcato i confini pugliesi e italiani acquisendo un hotel e ville private tra Buenos Aires e la Patagonia, e un altro hotel con beach club a Ginevra, che gestirà dal 2025. L’obiettivo è raddoppiare il portfolio entro il 2024. Oltre al business, il modello di alta ospitalità in piccolo e in privato di Epoca ha dichiarato una missione importante: migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere lo stile di vita pugliese, i cui ingredienti lampanti sono cibo sano, vita all’aperto, bellezza diffusa.

Palazzo Lecce

Obiettivo della società è anche sviluppare strategie in collaborazione con la Regione per attrarre un pubblico internazionale tutto l’anno con eventi dedicati all’arte, alla musica, alla cultura. Un esempio è l’Ora! Fest, il festival cinematografico sulla tutela ambientale ideato da De Biasi. E il parterre parla da solo: alla seconda edizione, nel 2023, hanno partecipato gli attori Matt Dillon, Terry Gilliam, Marisa Tomei, Helen Mirren, che del lifestyle pugliese si è così appassionata da comprare casa in Salento con il marito (anche lui premio Oscar) Taylor Hackford. Non sarà difficile capire perché mentre si fa colazione nel patio della Masseria San Giovanni, con il profumo di erbe selvatiche e iodio che si mescola al sapore di pane di grano duro, burro e marmellata fatta in casa.