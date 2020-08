L’estate calda di Salvini: Lega divisa, l’ombra di Zaia e il rischio di perdere il Nord

La Lega di governo del presidente del Veneto

Zaia così come alcuni sindaci lombardi, non hanno certo gradito le ultime uscite del segretario. Né il governatore del Veneto, che rappresenta assieme a Giancarlo Giorgetti la Lega di governo, ha mai seguito il segretario sulle posizioni anti-Ue e anti-euro anche perchè nella sua Regione (così come in Lombardia) si concentrano gran parte delle imprese che esportano in Germania e Francia.

Il verdetto delle regionali di settembre

Ostilità che ovviamente viene negata. Ma certo è un fatto che il Governatore aveva spinto per accelerare il voto a luglio delle regionali e il suo segretario non ha detto una parola per sostenerlo. Il 21 settembre, quando saranno teminati gli scrutini, avremo la risposta. Alle scorse regionali la lista Zaia conquistò il 23% e la Lega circa il 18. Oggi i sondaggi danno la lista del Governatore sopra il 40% e il partito di Salvini poco sopra il 10. Un risultato che non potrebbe non riflettersi sugli equilibri interni.

Salvini rischia di rimanere a mani vuote...

Soprattutto se l’attuale andamento in discesa della Lega, rispetto alle europee, dovesse essere confermato nelle altre Regioni attese al voto. Anche perché Salvini rischia ancora una volta di non poter festeggiare neppure un suo Governatore visto che (a parte Zaia di cui abbiamo già detto) l’unica candidata della Lega, Susanna Ceccardi, è in Toscana.

...e assistere alla vittoria di Giorgia Meloni

Era già avvenuto a gennaio, con Salvini sconfitto in Emilia Romagna e Silvio Berlusconi a festeggiare la vittoria della forzista Jole Santelli in Calabria. A settembre però il rischio è ancora più alto perché a vincere potrebbe essere Giorgia Meloni che ha buone chances con Raffele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche, due regioni governate oggi dal centrosinistra.

Il «no» del Capitano alle primarie

Salvini fa spallucce e dice di non temere la rivalità con Meloni, ma intanto sbarra la strada a eventuali primarie per il candidato premier del centrodestra, ricordando che al momento la Lega resta il primo partito della coalizione. Fratelli d’Italia però è l’unico partito che da un anno a questa parte continua ad avanzare. Alcuni sondaggi lo danno a un passo dal sorpasso del M5s. Meloni minimizza, evita di irritare l’alleato ma intanto rafforza la sua rete con le imprese e le categorie.