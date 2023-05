L’estate è alle porte, serve allenarsi. Ecco i gadget per rimettersi in forma

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’estate è alle porte e così la voglia, o la necessità, di rimettersi in forma. Non è un segreto che con la pandemia i consumatori abbiano puntato molto più di prima sull'acquisto di gadget per monitorare la propria salute, sia durante l'allenamento che le attività giornaliere. Secondo i ricercatori di Grand View, il mercato globale della tecnologia indossabile, entro cui sono inseriti smartwatch e smartband per il fitness e il monitoraggi fisico, ha raggiunto una valutazione di 61,30 miliardi di dollari nel 2022, con la previsione di una crescita annuale media del 14,6% fino al 2030. Man mano che la tecnologia avanza non solo migliorano le possibilità di analisi, con strumenti belli da vedere e anche da usare, ma si abbattono anche i costi, con un'evidente apertura a più consumatori. Merito di brand come Xiaomi, che in pochi anni hanno portato ad un pubblico più ampio gadget di vario tipo, non solo orologi ma anche prodotti verticali, indirizzati al benessere durante e dopo l'allenamento.

Tra i più curiosi c'è sicuramente il Massage Gun (149,99 euro), un accessorio per alleviare la tensione muscolare causata da sforzi fisici o da uno stile di vita sedentario. Si appoggia al collo o alle parti del corpo da massaggiare e, con il beneficio di un motore silenzioso, stende i muscoli in maniera intelligente e funzionale. Quando la batteria si esaurisce, ossia dopo circa un mese di utilizzo, la ricarica può avvenire con un normale cavo Usb-c. Decisamente accessibile la Smart Band 7 di Xiaomi (59,99 euro), con oltre 110 modalità sportive e monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue e analisi professionale dell'allenamento su VO2 Max. Il massimo consumo di ossigeno è un parametro biologico che esprime il volume massimo di ossigeno che un essere umano può consumare nell’unità di tempo per contrazione muscolare. La fascia connessa resiste all'acqua fino a 5 atmosfere e offre centinaia di quadranti personalizzabili e menu dedicati ai tempi di recupero dall'allenamento, potenziati da un software di analisi intelligente che consiglia quanto deve passare tra una sessione e l'altra, in base a intensità e risposta dell'organismo.

Loading...

Marchio che da sempre mira a sfornare accessori innovativi per il benessere, Withings ha reso disponibile la sua Body+ (79,99 euro), una bilancia alimentata dal software Med. Intelligence, che consente di ottenere un’analisi completa del proprio corpo, dalla misurazione del peso, alla percentuale di grasso e di acqua, fino al calcolo dell’indice di massa corporea (BMI). Inoltre, grazie alla possibilità di associare fino a 8 profili diversi e alle differenti opzioni per bambini (Baby mode) e donne in gravidanza (Pregnancy Tracker), il dispositivo può essere usato da tutta la famiglia. Ha il Wi-Fi e il Bluetooth per scambiare i dati con gli smartphone abbinati e, insieme all'app per iOS e Android, è anche in grado di monitorare l'apporto nutrizionale, per bilanciare l'apporto di calorie. La tecnologia permette di rinnovare anche oggetti classici, come una comune corda per saltare.

Al di là del divertimento in sé, la Smart Rope Rookie di Tangram (49,90 euro) è vero “attrezzo” per perdere peso. Dotata di 23 LED e sensori magnetici per tracciare gli allenamenti, la corda monitora le calorie bruciate e registra i dati in tempo reale, sincronizzandoli con Apple HealthKit e Google Fit. Il vantaggio di un gadget del genere è la sua estrema portabilità, tale da poter essere utilizzato anche in pausa pranzo, all'aperto o in palestra, così da conservare le informazioni e l'andamento giornaliero degli esercizi. Il funzionamento è a batteria, che promette di durare per massimo sei mesi con sessioni quotidiane di 30 minuti. Aria aperta, giardini, lunghe passeggiate. Non tutti hanno il privilegio di potersi concedere del fitness fuori dalla porta di casa. Chi abita in centro o semplicemente lontano da zone idonee a corsa e flessioni può pensare al miglior connubio tra hi-tech e allenamento: Vaha.

Uno specchio interattivo non proprio economico (da 1.950 euro) che però risolve la questione in uno spazio ridotto e con un alto tasso di innovazione. Il display alto 1 metro e 70 può trasformare qualsiasi stanza in una palestra, visualizzando coach virtuali che saltellano e invitano a fare altrettanto. Musiche a tema e brani preferiti con l'integrazione di Spotify e, all'occorrenza, l'opportunità di mettere tutto in pausa per rispondere ad una call su Zoom o Skype, tramite le app disponibili sulla homepage. I sensori di Vaha possono tracciare con precisione i movimenti per assicurare di seguire correttamente gli esercizi e le sessioni. L'intelligenza artificiale fornisce feedback in tempo reale, all'occorrenza invitando a fare di meglio. Senza nessun fiato sul collo.