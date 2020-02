L'estero traina la moda donna: 8 miliardi di export nella top 10 dei Paesi Il fatturato totale ha superato i 90 miliardi (+0,8% sul 2018), grazie a 65mila imprese di Giulia Crivelli

Una sfilata all'interno del Fashion Hub

«La moda deve e riesce, da sempre, a costruire ponti. Alzare muri è quanto di più estraneo alla sua natura, che è di apertura alla diversità». Sono le parole scelte da Carlo Capasa, presidente della Camera della moda italiana, per introdurre la fashion week che inizia oggi a Milano.

Le ha usate il 4 febbraio, in occasione della presentazione di questa tornata di sfilate, presentazioni ed eventi dedicate alle collezioni per l’autunno-inverno 2020-2021. Lo spunto era il crescente allarme – ma sarebbe meglio usare il termine psicosi – legato al corona virus e ai crescenti episodi di irrazionale diffidenza o, peggio, chiusura, verso la comunità cinese di Milano e di altre città italiane, oltre che verso i turisti. Sono passate due settimane ma le parole di Capasa, indipendentemente dall’evoluzione dell’epidemia di polmonite partite da Wuhan, restano attualissime.

In senso strettamente economico, la moda costruisce legami tra aziende di ogni dimensione (in Italia abbiamo la più complessa e sofisticata filiera del tessile-moda-abbigliamento, Tma, che esista al mondo) e tra settore manifatturiero e cliente finale: non tutti i comparti industriali hanno come riferimento i consumatori, il sistema moda sì. Importante anche il ponte che negli anni la moda ha costruito tra culture (si pensi alla via della seta) e, per quanto riguarda l’Italia, tra la nostra cultura (anche manifatturiera) e il mondo: stilisti e marchi del made in Italy sono un patrimonio per l’immagine del nostro Paese, oltre che un volano economico.

I dati a consuntivo del 2019

Nello scorso anno il fatturato del Tma (o sistema moda allargato) ha superato per la prima volta i 90 miliardi (90,237 per la precisione), crescendo dello 0,8% e con un traino dell’export (tornando ai ponti economici), salito del 6,2% a 71,552 miliardi, mentre l’import è aumentato “solo” del 2,5% a 39,3 miliardi. Importanti anche i dati sull’occupazione: il solo sistema moda (tessile, pelle, pelletteria, abbigliamento e calzature) dà lavoro direttamente a 515mila persone, grazie a 58mila aziende. Se si aggiungono i settori collegati (gioielli, bigiotteria, cosmesi e occhiali) il numero degli occupati sale a 620mila, quello delle imprese a 65mila.

Le previsioni per il 2020

Le prime foto al microscopio elettronico del coronavirus forse tra qualche anno verranno usate come ispirazione per stampe dall’allure psichedelico. Come ogni microrganismo, è a suo modo esteticamente affascinante, a partire dai colori. Così piccolo, così pericoloso, soprattutto per la velocità con la quale si propaga (inversamente proporzionale però al tasso di mortalità) e per la capacità che sta dimostrando di amplificare ataviche paure (per tacere degli inqualificabili atti di razzismo, purtroppo registrati in molti Paesi, dall’Italia agli Stati Uniti).