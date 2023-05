L’Estetista Cinica corteggiata dai fondi. Sul tavolo una minoranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riassetto azionario sul tavolo per VeraLab, una delle realtà cosmetiche di maggior successo in Italia e in Europa, fondata da Cristina Fogazzi, più conosciuta come l’Estetista Cinica.

Secondo indiscrezioni, sarebbe infatti stato affidato un mandato esplorativo alla banca d’affari Rothschild. L’obiettivo dell’incarico sarebbe quello di individuare un socio, probabilmente finanziario, di minoranza, che possa supportare e finanziare i rilevanti progetti di espansione in programma. Secondo indiscrezioni...