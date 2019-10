L’estinzione della scuola Ora che è ricominciata, la domanda è come salvarla dalla civiltà incipiente. Serve un’area protetta, separata dal resto, un’oasi di crescita tutelata come un parco marino di Paola Mastrocola

6' di lettura

È da poco iniziata la scuola. Non faccio più l’insegnante ma, per una sorta di riflesso condizionato, a ogni inizio anno mi ritrovo lì, idealmente, con i miei allievi e i miei colleghi. A loro va il mio augurio, il mio pensiero affettuoso e anche, come sempre, un po’ inquieto.

Che cosa m’inquieti non so dire esattamente. Direi, più che la scuola in sé, il mondo che la circonda. Non ha senso separarli, è ovvio: la scuola fa parte del mondo, ne è, anzi, il suo riflesso più vivo e immediato: uno specchio. Per riformare la scuola, bisognerebbe riformare il mondo. Oggi più che mai. Rifondarlo. Rifarlo da capo.

Susanna Tamaro ha appena pubblicato un libro che riguarda la scuola e che già nel titolo contiene un invito molto chiaro: Alzare lo sguardo. Non stare bassi, provare a mirare più in alto, non accontentarsi, esigere, richiedere qualcosa in più e a tutti, ragazzi, genitori, insegnanti.

Alzare lo sguardo è, per esempio, la professoressa che regala ai suoi allievi di un istituto tecnico, ogni anno a inizio anno, una copia delle Lettere a un giovane poeta di Rilke (a lei Susanna Tamaro si rivolge scrivendo l’intero libro come fosse una lettera). Alzare lo sguardo è non considerare quei ragazzi inferiori o incapaci solo perché frequentano un tecnico. Anzi, è pensare che proprio perché frequentano un tecnico è doveroso regalar loro Rilke. Alzare lo sguardo è, soprattutto e in modo rivoluzionario, pensare che Rilke - la poesia in generale, l’arte, la letteratura, la scienza, il pensiero astratto – sia fondamentale per la formazione di un ragazzo oggi.

Il libro tocca molti temi, ma è nella sostanza un appello accorato. Senza polemiche, senza prese di posizioni drastiche, senza diktat perentori. È un appello soft, a bassavoce, ma potente, di una persona che da fuori - non fa l’insegnante, scrive libri – dice che la scuola le interessa. In questo senso ci pro-voca, ci chiama a raccolta: la scuola deve interessare a noi tutti, in quanto esseri umani, perché riguarda il destino dei giovani, dunque il futuro della nostra civiltà.