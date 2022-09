L’esuberante Lodz, capitale creativa della Polonia postindustriale

Il Museo del Cinema, ospitato nell'ex residenza dell'industriale Karol Scheibler e dedicato al “vivaio di Lodz”, da Wajda a Polanski, da Kieslowski a Zanussi

Una grande scuola di cinema

Last but not least, Lodz con la sua celebre scuola - e lo splendido Museo ospitato nell’ex residenza dell’industriale Karol Scheibler - è stata anche il vivaio del miglior cinema polacco, da Andrzej Wajda (suo “La Terra della Grande Promessa” del 1974, tratto dal romanzo del premio Nobel Władysław Reymont, che racconta la tumultuosa ascesa della città) a Roman Polanski, da Jerzy Skolimowski a Krzysztof Kieslowski e a Krzysztof Zanussi.

Nella potenza visiva del loro cinema c’è anche un po’ dell’energia di questo folle e affascinante luogo, tutta da scoprire.