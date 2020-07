L’età dell’Odio in rete e la ricerca tribale del capro espiatorio Dietro il nuovo romanzo di Daniele Rielli, Odio, si finisce per scorgere la trama di qualcosa di più profondo, l'idea che la nostra epoca non si sia mai davvero distaccata da aspetti arcaici e tribali dell'umanità che tendiamo a pensare di avere superato ormai una volta per tutte di Marco Alfieri

Dietro il nuovo romanzo di Daniele Rielli, Odio, si finisce per scorgere la trama di qualcosa di più profondo, l'idea che la nostra epoca non si sia mai davvero distaccata da aspetti arcaici e tribali dell'umanità che tendiamo a pensare di avere superato ormai una volta per tutte

Perché ogni giorno internet sembra darci in pasto un nuovo capro espiatorio? Perché questa diffusa sensazione di un'esplosione imminente che attraversa la società occidentale nonostante, in realtà, la violenza non sia mai stata così in diminuzione? È possibile che il nostro sia un momento di risacca prima dell'abbattersi della grande onda?

Daniele Rielli ha provato a rispondere a queste e altre domande in Odio, il suo nuovo romanzo appena pubblicato da Mondadori. L'opera di Rielli è un romanzo rutilante, ambizioso, curato nei dettagli – dietro le sue pagine s'intravvede una grande quantità di ricerca – e si dimostra in grado di alternare i registri e spaziare dall'alto al basso, dal filosofico al colloquiale, sempre con grande cognizione di causa. Dietro il racconto di una vita quotidiana narrata attraverso le passioni, le paure e le speranze di un paio almeno di generazioni dimenticate, si finisce per scorgere la trama di qualcosa di più profondo, l'idea che la nostra epoca non si sia mai davvero distaccata – perché in fondo questo distacco è impossibile – da aspetti arcaici e tribali dell'umanità che tendiamo a pensare di avere superato ormai una volta per tutte.

Odio è un romanzo visionario ma allo stesso tempo attuale, che racconta la società in cui viviamo, il passato che l'ha determinata e il futuro che l'aspetta e conferma la natura di unicum difficilmente inquadrabile di Rielli.

Odio si apre con una cena, una situazione archetipica in narrazione, teatro per eccellenza di tensioni tenute segrete. Marco De Sanctis, il quasi quarantenne protagonista del tuo libro, di scheletri nell'armadio ne conosce parecchi. Come fa a sapere così tanti segreti? E perché navigando, persino cercando su Google delle risposte, abbiamo di rado la sensazione che stiamo consegnando i nostri segreti a qualcuno?



Immaginati una situazione dove un uomo, un amico in questo caso, possieda tutte le tracce che lasci online: i like che hai messo, i siti che hai visitato, gli acquisti che hai fatto, i posti dove sei stato, i messaggi che hai mandato: praticamente sa di te più di quello che sai tu stesso. La situazione è ancora più disturbante proprio perché, come dici, la vediamo per la prima volta in quel gioco di segreti e di svelamenti che è una cena fra amici. Marco non è un hacker, ma un imprenditore del digitale che ha fondato una società che raccoglie big data per fare predizioni affidabili sul futuro, all'inizio piccole cose, predizioni commerciali di corto respiro, poi però le cose si fanno sempre più complicate, fino a quando da questo scandagliare profondo nell'animo umano reso possibile dalla tecnologia emergono delle forze che pensavamo superate per sempre.