L'età dell'oro per la consulenza: ricavi raddoppiati per i big Superati 4,5 miliardi di euro. La digital transformation traina il trend di crescita. Aumenta l'occupazione: ogni anno assunzioni per oltre 3mila neolaureati

La chiave di volta è la digital transformation. Un elemento, questo, che rappresenta l’ingrediente principe della ricetta della felicità che sembra aver trovato il settore della consulenza che, per dirla con le parole del presidente di Confindustria Assoconsult e ad di Mercer Italia, Marco Valerio Morelli, cresce «con percentuali simili a quelle delle economie fast growing, se pensiamo invece alle difficoltà del nostro Pil, dal 2000 cresciuto con una media dello 0,2% annuo».

Numeri e cifre derivano dall’Osservatorio sul management consulting in Italia. «Questo Osservatorio, arrivato al decimo anno di vita e frutto della nostra collaborazione con l’Università di Tor Vergata, ci racconta un settore quantomai in salute, in grado negli anni di essere un fattore abilitante allo sviluppo del Paese» conferma Morelli che guida l’associazione di Confindustria che racchiude le società di consulenza di management (PwC, Accenture, Deloitte, Bip, Mercer, Kpmg, solo per citarne alcune).

I numeri esprimono con chiarezza il vento in poppa di un management consulting che sta vivendo un’età dell’oro e che nel 2018 ha inanellato il quinto anno consecutivo di crescita. Il fatturato, di circa 4,5 miliardi di euro, è infatti migliorato dell’8,6% e quello del 2018 è un miglioramento più sostenuto di quello registrato nel 2017 (+7,8%). Per il 2019 l’incremento stimato è del 7,9 per cento. «L’Osservatorio – aggiunge il presidente di Confindustria Assoconsult – evidenzia i molti punti di forza del nostro settore. La consulenza è motore dei processi di digitalizzazione, è incubatore dell’Industria 4.0, è lo strumento principe di change management e benchmarking, sviluppa capitale professionale, accelera l’innovazione di processo». Che il driver di sviluppo sia la trasformazione digitalelo dimostra sicuramente il fatto che l’It abbia aumentato il suo peso sul fatturato generale passando dal 20,2% del 2017 al 21,8% del 2018. La classifica dei settori d’attività è invece guidata dall’industria (34,2% del fatturato totale), seguita dai servizi finanziari (30,6%).

