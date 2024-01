L’eterna e stupefacente evoluzione di Giorgio Armani, la sartorialità 4.0 di Zegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ha davvero senso immaginare un uomo forzatamente alla moda? La breve fashion week milanese si è chiusa ieri con questo interrogativo, passando il testimone a quella di Parigi. A proporlo, con la calma e la pungente severità che lo caratterizzano da sempre è Giorgio Armani, ma il realtà la quaestio si potrebbe estendere all’intero prodotto di questi pochi giorni di sfilate, caratterizzate per lo più da una idea di classicismo che è l’esatto opposto del vestire all’ultimo grido. La moda sta attraversando un momento, se non reazionario, di certo conservativo.

Giorgio Armani, la collezione per l’AI 24-25 Photogallery27 foto Visualizza

Armani in verità da sempre procede imperturbato per la propria strada. Preferisce le evoluzioni millimetriche alle rivoluzioni plateali, interessato alla ricerca di bellezza e armonia, non alle facili sorprese. «Quello che faccio sono sempre le stesse cose, riviste e corrette», spiega. Ovvero, un guardaroba in cui si sottrae invece che aggiungere: via i colli dalle giacche, le imbottiture dalle spalle, i colori accesi da tutto. A questo giro le proporzioni sono particolarmente generose. Aumenta lo spazio tra il corpo e il vestito, ma l’effetto è sensuale, perché l’energia fisica è lì, nei movimenti e negli atteggiamenti. Il risultato è una ineffabile teoria di puro armanismo, dalla allure morbida e impeccabile.

Loading...

Da Zegna, Alessandro Sartori lavora sui binari paralleli della sartorialità ultraevoluta e della materia, innovando su entrambi i fronti per immaginare un sistema vestimentario insieme astratto e funzionale, quasi per intero di cashmere, fatto di moduli che possono essere combinati, sovrapposti, incrociati in infiniti modi, giocando con i colori, i volumi, le tessiture. È un lavoro, il suo, sottile ma dirompente, classico nella raffinatezza tecnica, progressivo nella esternazione estetica: una lampante dimostrazione del fatto che sartorialità non è necessariamente restaurazione ma, nella giusta ottica, innovazione fatta per liberare la personalità di ciascuno. In questo senso, il suo lavoro è titanico, ma sempre sussurrato.

Woolrich, altro marchio storicamente legato alla protezione e al grande freddo, lancia una Black Label il cui direttore creativo è l’americano Todd Snyder, che porta un tocco di modernismo newyorkese e reinterpreta con gusto pulito i codici della casa, inclusi i quadri rossi e neri. Dhruv Kapoor, infine, lavora con precisione su astrazioni sartoriali e diffusi luccicori, in una fusione sottile di maschile e femminile.