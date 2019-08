L’eterna giovinezza è possibile, XPrize lancia la sfida della longevità

11) Un metodo per spostare il cervello da un corpo a un altro corpo o a un recipiente non umano mantenendo il pensiero cosciente o dimostrando che la coscienza possa essere ripristinata in un secondo momento (impatto 5,5, audacia 7,5)

Il sovrappeso invecchia il cervello

Le soluzioni, descritte come possibili, sono realizzabili in tempi decisamenti variabili tra il 2022 al 2060. Chi vorrà mettersi alla prova potrà partecipare alla competizione: non è ancora stata lanciata ufficialmente ma nel report ci sono alcune idee preliminari come un trattamento che riduca l’età di 5-10 anni, un trattamento che inverta la demenza in modo dimostrabile, un trattamento per ripristinare la capacità dei tessuti negli anziani, un metodo per fabbricare organi umani personalizzati, nuove legge o regolamentazioni sull’ingegneria del corpo.

Ma il mondo è pronto a questa sfida? Il report analizza anche le implicazioni sociali come la limitatezza delle risorse del pianeta e i sistemi pensionistici, già peraltro traballanti. E rimanda a successivi (necessari) approfondimenti. Mentre Sergey Young - sponsor del report e componente del board di XPrize - non ha dubbi: la rivoluzione della longevità va compiuta e la fontana dell’eterna giovinezza è vicina puntando su scienza e tecnologia. Tanto che ha creato un fondo da 100 milioni di dollari per investire in società che combattano l’invecchiamento. Lo scenario, descritto nel report, è al 2040. E Young , oggi 47enne, sarà appena entrato nella terza età. Un giovincello, dal suo punto di vista.