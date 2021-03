L’eterna questione meridionale, una scommessa per vincere al sud

In ogni zona del nostro Paese, fare impresa significa investire in progetti di lunga durata e non di momentaneo vantaggio; significa vivere in, e contribuire a creare, un contesto in cui poter esprimere al meglio le proprie capacità, concentrandosi sulla produzione, sui servizi, sullo sviluppo delle risorse umane e sullo sviluppo dell’ambiente circostante.

In ogni zona del nostro Paese, ma soprattutto al Sud, fare impresa significa disporre di un sistema creditizio con funzioni di para-partenariato (con prestiti partecipativi e finanziamenti a tasso agevolato) e di una regolamentazione fiscale non di favore, ma equa e non vessatoria.

In ogni zona del nostro Paese, fare impresa significa disporre di una regolamentazione chiara, facilmente comprensibile e, come tale, facilmente applicabile.

In ogni zona del nostro Paese, fare impresa significa favorire il partenariato pubblico-privato, in una logica virtuosa, in cui il pubblico, in particolare, metta da parte la diffusa tendenza a non favorire le iniziative private, rifugiandosi in tediosi atteggiamenti che finiscono per costituire un vero ostacolo alla iniziativa privata che pure, come ricorda la nostra Costituzione (art. 41), è libera purché non si svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

In ogni zona del nostro Paese, ma soprattutto al Sud, fare impresa significa, prima ancora che investire, creare un ambiente favorevole alla libera iniziativa privata: e questo è un compito che, istituzionalmente, spetta agli organi della rappresentanza politica.