L’Etiopia finisce in default, è il terzo Paese africano dallo scoppio del Covid

L’impasse sul debito

Addis Abeba si trova nella stessa strettoia vissuta da Paesi come il Ghana e lo Zambia, in particolare nelle trattative sulla ristrutturazione del debito. Il governo etiope sta cercando dal 2021 di rivederne i termini nella cornice del cosiddetto Common Framework, un’iniziativa del G20 per favorire la risoluzione delle crisi delle economie più fragili. Come è già successo con lo Zambia, protagonista di un testacoda nei negoziati, il nodo da sciogliere è la ricerca di un’intesa che soddisfi sia i creditori bilaterali che quelli privati.

Con i primi il governo etiope ha raggiunto un accordo di massima a metà novembre per la sospensione provvisoria del ripagamento del suo debito nel 2024, ricalcando il compromesso simile già raggiunto con la Cina ed esteso all’intero 2025. Con i secondi il dialogo sembra più complicato, dopo il flop della ricerca di un accordo simile nell’incontro fra governo e obbligazionisti dello scorso 8 dicembre. La proposta avanzata dall’esecutivo etiope è di diluire il pagamento degli interessi fino al 2032, riducendo i rendimenti dal 6,625% al 5,5%. Il valore nominale dell’obbligazione si attesterebbe comunque a 1 miliardo di dollari, evitando gli investitori privati il cosiddetto haircut: la decurtazione del capitale versato in origine. Al momento non è chiaro quale sia la risposta e quando - e se - possa arrivarne una.

