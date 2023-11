L’euforia dei mercati e quel gioco sottile che rischia di innescarsi con la Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il giorno dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere ancora una volta fermi i tassi di interesse Usa i mercati sembrano crederci: il ciclo rialzista di politica monetaria più rapido e violento degli ultimi decenni potrebbe davvero essersi concluso, negli Stati Uniti e forse anche altrove. Si spiega in fondo così la reazione estremamente favorevole avuta giovedì dalle Borse, dai titoli di Stato e in generale la buona intonazione di tutte le attività a rischio che in ultima analisi ha favorito...