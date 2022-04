L’euro cade ai minimi dal 2017 sul dollaro: pesano Fed, gas e crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’euro scivola sui minimi dal 10 gennaio 2017, sotto la soglia di 1,06 contro il dollaro. La notizia è arrivata ieri non certo come un fulmine a ciel sereno, dato che il super-dollaro corre su tutte le valute del mondo ormai da mesi: il biglietto verde è infatti sui massimi dal maggio 2002 sullo yen, dall’aprile del 2021 sullo yuan, dal luglio 2020 sulla sterlina e in generale è al top dal marzo 2020 su tutte le principali valute globali secondo il dollar index. Tante sono le cause di questa galoppata...