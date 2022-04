L’euro digitale è l’occasione per ridurre i debiti pubblici senza generare inflazione

L’euro digitale è senza dubbio in prospettiva una grande innovazione monetaria e finanziaria dell’eurozona. Se ben disegnato, esso potrebbe permettere di “neutralizzare” una parte rilevante del debito pubblico della zona euro senza generare alcuna spinta inflattiva. L’euro digitale si potrà spendere come il contante. I venditori dovranno accettarlo in cambio di prestazioni, così come lo Stato come mezzo per il pagamento di tasse e imposte, costituendo così a tutti gli effetti moneta legale.

Senza la clausola aggiuntiva che noi proporremmo, una volta emesso al posto del contante, l’euro digitale costituirebbe base monetaria depositabile in banche commerciali, che poi la trasformerebbero in un ammontare di depositi proporzionale ai parametri del “moltiplicatore della moneta”. Se convertissimo titoli di debito pubblico in euro digitale non sortiremmo migliori effetti sull’inflazione che se li convertissimo in banconote o in riserve della Bce.

Quindi gli effetti inflattivi non sarebbero neutralizzati e dipenderebbero dal moltiplicatore della moneta vigente. Nel periodo precedente alla crisi del 2008-2009, questo moltiplicatore ammontava a circa 9. Dopo la crisi è progressivamente sceso, attestandosi attorno al valore di 3.

Essendo l’euro digitale una valuta tutta da regolare, proponiamo di ufficializzarla al pari dell’euro fisico, eccetto per una condizione: se depositata in un istituto di credito, per esempio una banca commerciale, l’euro digitale dovrà essere sottoposto al 100% di riserva obbligatoria. Trattandosi di una passività della banca centrale, le banche commerciali sarebbero tentate di prestarne una parte, ma noi proponiamo che questo sia vietato.

In questo modo l’euro digitale non porterebbe alla creazione di ulteriori depositi. Quella che suggeriamo dunque è una clausola che avrebbe immense conseguenze per la fiscalità e per le future generazioni. Essa offrirebbe una possibilità straordinaria e irripetibile di cancellare fino a circa il 75% del debito pubblico della zona euro senza creare nuova moneta.