«L’euro digitale rafforzerà l’Europa ma troppi cinque anni di attesa»

«I rischi dell’euro digitale? Il peggiore è che arrivi troppo tardi. Cinque anni di attesa, stando al programma ufficiale, sono un’eternità. E non solo perché la Cina sta già sperimentando la sua valuta digitale, ma anche perché il mondo delle criptovalute - come ha recentemente evidenziato con toni preoccupati la Bank of England - sta drenando risorse crescenti all'industria del risparmio gestito». Claudio Bombonato, a lungo ai vertici della società di consulenza McKinsey in Italia e in Europa, ...