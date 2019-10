L’Eurocamera boccia risoluzione sui porti aperti, decisiva l’astensione dei Cinque stelle Il Parlamento europeo ha respinto con soli due voti di scarto una risoluzione su ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Il testo, che prevedeva l’apertura dei porti alle Ong, è stato affossato anche dall’astensione dei deputati dei Cinque stelle di Alberto Magnani

Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha bocciato con 290 voti contrari, 288 favorevoli e 36 astensioni un testo di risoluzione sulle attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. La mozione, avanzata dal presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Juan Fernando López Aguilar, esortava gli Stati membri a favorire «proattivamente» le misure di salvataggio, avviare un meccanismo di ridistribuzione dei migranti e mantenere i porti aperti alle organizzazioni non governative.

Il flop della risoluzione è stato determinato anche dall’astensione dei 14 eurodeputati grillini, in aperta divergenza rispetto agli attuali alleati di governo del Partito democratico: i Socialisti&Democratici, la famiglia che raccoglie il Pd, si è compattato in maniera quasi assoluta sul sì al testo presentato all’Eurocamera da Aguilar.

Cosa diceva il testo bocciato a Strasburgo

Lo stop al testo è arrivato dalla plenaria che avrebbe dovuto ospitare il voto di fiducia dell’Eurocamera sul collegio dei commissari von der Leyen, poi slittato a novembre dopo le tre bocciature inflitte ad altrettanti candidati all’esecutivo comunitario. Il testo presentato da Aguilar includeva un totale di 18 raccomandazioni agli Stati membri dell’Ue per una maggiore collaborazione (ed efficienza) nelle attività di search and rescue dei migranti naufragati sulla rotta del Mediterraneo. In particolare il punto 9 del testo richiedeva agli Stati membri di «mantenere i porti aperti alle imbarcazioni delle Ong», mentre il punto 16 spingeva la Commissione a lavorare su un meccanismo di distribuzione dei migranti «equo e sostenibile».

L’Eurocamera si è spaccata quasi a metà fra 288 voti favorevoli e 290 contrari, con il sì quasi uniforme di Socialisti& Democratic i, Verdi, l’ultrasinistra del Gue e i liberali di Renew Europe (che però hanno contato 10 defezioni) e il no altrettanto coeso di Popolari, Conservatori e riformisti, il gruppo sovranista Identità e democrazia (quello della Lega) e una buona quota di Non iscritti (solo due i favorevoli nell’intero gruppo). L’ago della bilancia è dipeso così anche dalle 36 astensioni, con un totale di 14 “schede bianche” in arrivo dalle delegazione europea dei Cinque stelle: Adinolfi, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pedicini, Pignedoli, Rondinelli e Zullo.