L’Europa contro Musk sull’internet via satellite: la Ue vuole una sua rete Il commissario Breton prefigura la necessità di una terza infrastruttura spaziale dopo Galileo e Copernico dedicata alla connettività di Leopoldo Benacchio

Il commissario Breton prefigura la necessità di una terza infrastruttura spaziale dopo Galileo e Copernico dedicata alla connettività

3' di lettura

L'Unione Europea schiaccia il pedale dell'acceleratore nel campo delle reti telematiche, e lo preme fino in fondo. Non vogliamo, come Europa, diventare sudditi di progetti come Starlink, la costellazione di decine e decine di satelliti per distribuire Internet in ogni punto del mondo, voluta dal vulcanico Elon Musk, recentemente diventato l'uomo più ricco del mondo, almeno come capitale azionario.

E non c'è solo Musk, ma anche Oneweb, la costellazione di satelliti telecom anglo-indiana che ha gli stessi scopi e che pensa di dividersi la torta con Starlink.

Loading...

L'Europa non vuole cadere in braccio a questi monopoli di fatto e punta a mantenere la propria autonomia. Per questo il progetto di una rete satellitare per l'internet distribuito dallo spazio, già prevista a livello di studio, deve essere sviluppata al più presto, per non restare tagliati fuori.

È quello che emerge dal discorso che Thierry Breton, commissario Ue per il mercato interno e i servizi, ha fatto pochi giorni fa alla tredicesima Conferenza europea dello Spazio, a Bruxelles. Breton, che ha un curriculum di tecnologia e telecomunicazioni di tutto rispetto, già ministro in Francia e presidente di France Telecom, è stato di una chiarezza cristallina, più da manager quale è che da politico, quale è stato.

«Penso che l'Europa debba sviluppare rapidamente una iniziativa rivolta alla connettività basata su una infrastruttura spaziale come terza infrastruttura dopo Galileo e Copernico», sono le esatte parole pronunciate a questo riguardo da Bresson.