L’europa decide il suo futuro in orbita

Il 22 novembre, a Parigi, i ministri dei ventidue Paesi membri di Esa, l’Agenzia Spaziale europea, decideranno il futuro della politica spaziale del nostro continente. È la Conferenza Ministeriale, che si tiene ogni tre anni, della massima importanza per governi, industria e scienza. Ci si arriva in condizioni complicate, sia per l’Esa che per l’Italia. Esa presenta una richiesta di budget con un grosso aumento, da 14,4 a 18,5 miliardi di euro. L’Italia arriva con un Governo in carica da poche settimane. Allo spazio è delegato il ministro per le Imprese Adolfo Urso, che nella passata legislatura presiedeva il Copasir, che ha prodotto anche un’analisi del comparto, ma certo il tempo per approfondire i dossier lasciati da Vittorio Colao è poco.

Bisognerà capire se saranno confermate dalla nostra delegazione alcune scelte: l’Italia aveva deciso di alzare la cifra messa sul piatto di almeno il 50%, verso quindi i 4 miliardi, anche per tamponare una situazione in cui la Francia, che ha preso lo leadership europea, ha promesso oltre 9 miliardi. Queste scelte sono state fatte però prima della guerra in+ Ucraina, quando non c’erano timori per la disponibilità del budget.

Fondamentale una delle voci di investimento italiane, ossia il trasporto spaziale. In questo abbiamo le carte più che in regola, dato che il vettore Vega C di Avio, che corre con le insegne europee, ha fatto un perfetto primo lancio e ha un portafoglio ordini di tutto rispetto. Le altre linee di sviluppo attuali riguardano le comunicazioni satellitari, l’In-Orbit Economy che cura la riparazione o modifica dei satelliti in volo, e l’osservazione della Terra, fondamentale per i piani italiani. Il nostro Paese tende a diventare un riferimento per questo campo, con la partecipazione in primo piano al progetto della costellazione Iride, per cui è stanziato più di un miliardo sostanzialmente dal Pnrr, che verrà però gestito dal centro Esa in Italia, Estec, a Frascati. Una ragnatela di decine di mini satelliti con strumenti a bordo di varia tecnologia: ottico, radar, multispettrale, che doterà l’Europa di un sistema unico al mondo. Esa poi proporrà un piano da 150-200 milioni per il progetto Moonlight, un’altra costellazione di satelliti, ma attorno alla Luna, per il geo posizionamento e le telecomunicazioni sul nostro satellite che permetterà all’Europa di arrivare per prima. Su questo l’industria e l’università italiane sono state coinvolte in tutti gli aspetti degli studi preparatori. Siamo in pole position insomma.

A Parigi verranno anche resi noti i nomi dei due nuovi direttori per il centro tecnologico Esa, Estec, e per la divisione Scienza, posti importanti o di prestigio. L’italia “avanza” un direttorato, magari anche fra gli altri che verranno decisi entro il 2024.