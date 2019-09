«L’Europa dell’auto sfidi la Cina pensando a una batteria elettrica» Per l’imprenditore di OMR «le filiere dell’elettrico sono tutte in capo a Pechino, occorre reagire con una politica industriale comunitaria» di Paolo Bricco

«La fabbrica è il cuore del mondo occidentale. Lo è in Europa. Lo è negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti lo hanno capito e dimostrato due presidenti diversissimi come Barack Obama e come Donald Trump. Le loro formule erano differenti. Il primo voleva la rivoluzione verde. Il secondo crede nel carbon fossile. Ma le ragioni di fondo e gli obiettivi di lungo termine sono uguali. Perché la fabbrica dà identità alle persone. Garantisce stabilità sociale alle comunità. Concentra risorse sulla manifattura e ne aumenta il peso specifico rispetto alla finanza. La deindustrializzazione ha fatto male agli Stati Uniti. La rinascita dell’auto, là, è stata fondamentale. Oggi l’Europa deve persistere nella sua vocazione produttiva. E, sull’auto, deve ritrovare una unità progettuale definita fra Bruxelles e Strasburgo e condivisa con gli Stati membri dell’Unione europea. L’Europa non può rinunciare alla sua specializzazione nel diesel e deve trovare, con una politica industriale comunitaria, il suo posizionamento nella nuova geografia dell’auto, determinata dall’elettrico e dalla guida autonoma. Serve per esempio una batteria europea, perché oggi la redditività dell’elettrico è tutta in capo ai cinesi».

Marco Bonometti parlerebbe della “fabbrica” anche mentre dorme. La “fabbrica” per lui è la misura di tutte le cose. Alla “fabbrica” riconduce ogni fenomeno. Tanto più adesso che l’auto - una delle architravi del paesaggio industriale del Novecento - è al centro di radicali metamorfosi industriali e tecnologiche, sociali e geopolitiche.

Con la sua macchina, stiamo andando al ristorante “La voce del mare” di Castenedolo, a pochi chilometri da Rezzato, dove si trova lo stabilimento della OMR-Officine Meccaniche Rezzatesi, l’impresa sua e del fratello Franco specializzata in telai in alluminio e in componenti per i motori, le sospensioni e le trasmissioni: «Vedrai che staremo bene. È un posto semplice, ma per me è il miglior ristorante di pesce di Brescia». Con lui, appunto, ogni cosa richiama l’esperienza totalizzante del lavoro che caratterizza tutti gli imprenditori che, grazie ai mutamenti organizzativi e tecnici degli anni Ottanta e alla globalizzazione che dai primi anni Novanta ha garantito i mercati aperti, hanno preso delle piccole fabbriche e le hanno trasformate in medie aziende ultrainternazionalizzate: nel suo caso dai 25 dipendenti e dagli 800 milioni di lire di fatturato del 1988 ai 3.500 addetti e agli 800 milioni di euro di ricavi del 2018. «Questa Renegade me l’ha consigliata Sergio Marchionne, l’ho sentito l’ultima volta due giorni prima che entrasse in ospedale a Zurigo senza uscirne più, negli ultimi tempi mi prendeva in giro dicendomi che non riuscivo a smettere di fumare perché non avevo carattere», racconta citando per la prima volta un nome che, in questa serata, ricorrerà spesso.

Al ristorante Bonometti chiede al cameriere di portare il suo vino. Quest’hobby, condiviso da molti imprenditori italiani, ricorda quanto siano profonde le radici contadine in una provincia che, dagli anni Settanta, ha prima appaiato e poi superato le grandi città negli equilibri industriali del nostro Paese. «Le vigne, io e mio fratello Franco, le abbiamo direttamente in fabbrica», dice fra il divertito e il provocatorio. Anche se, poi, spiega: «Gli appezzamenti confinano con il nostro stabilimento».

La componentistica italiana è messa alla prova da fenomeni profondi e destrutturanti come la transizione verso le alimentazioni alternative («l’elettrico ha cambiato tutto, anche se probabilmente in futuro sarà ancora più determinante l’idrogeno») e verso la guida autonoma («sta cambiando l’idea dell’auto e del suo utilizzo e, quando cambia la testa degli uomini, cambia anche l’industria»).