«L’Europa è molto indietro e sta accumulando troppi ritardi sul 5G»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Continueremo a esaminare in modo proattivo tutte le opzioni per ridurre i costi, proseguendo nello sviluppo di prodotti e servizi di altissimo livello». Börje Ekholm, ceo di Ericsson, sa che quella del taglio all’occupazione annunciata dalla multinazionale svedese è questione delicatissima. Che interessa un colosso delle Tlc dopo la raffica di licenziamenti che ha toccato Big Tech. Ma è il settore che vive una situazione di tensione. E infatti, dice Ekholm, ben venga il pagamento per le reti da ...