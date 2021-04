L’Europa è pronta a promuovere un Green Deal globale

La nostra seconda priorità è investire in tecnologie verdi rivoluzionarie come mai prima d’ora. Tale programma di “ricerca e sviluppo” è necessario e costituisce anche un’enorme opportunità di mercato. Un gruppo di Paesi che rappresentano la metà delle emissioni mondiali di gas serra hanno già adottato obiettivi “net-zero”, e altri sicuramente seguiranno. Avranno tutti bisogno delle tecnologie e degli investimenti europei per arrivarci. Idrogeno pulito, energia rinnovabile offshore, e soluzioni per lo stoccaggio di energia possono diventare tutti settori dinamici di esportazione dell’Ue.

Infine, dobbiamo abbracciare l’idea di una “economia circolare”. Allo stato attuale delle cose, stiamo prendendo dal nostro pianeta più di quanto esso può permettersi di darci, e gli effetti di questo superamento diventeranno sempre più drammatici e distruttivi ogni anno che passa. Dobbiamo ridurre urgentemente l’impronta ambientale e di carbonio dei beni che consumiamo.

Per farlo, dobbiamo investire in tecnologie circolari che riutilizzano le risorse, piuttosto che produrre o importare costantemente nuovi beni ed estrarre sempre più materie prime. L’economia circolare detiene enormi potenzialità non solo per ridurre la nostra dipendenza dalle risorse scarse, ma anche per creare posti di lavoro. Come l’Europa continua a dimostrare, il Green Deal non è solo una politica ambientale; è una necessità economica e geopolitica.

Cinque anni fa, 196 Paesi si sono riuniti e hanno sottoscritto l’accordo di Parigi, impegnandosi a mantenere la temperatura media globale entro 2°C – ma preferibilmente 1,5° C – del suo livello preindustriale. Finora, questo impegno deve ancora essere accompagnato da un’azione adeguata. È tempo di aumentare le nostre ambizioni e accelerare il progresso. Questo è stato il nostro messaggio al mondo alla conferenza “Investing in Climate Action”.

Dobbiamo essere uniti – non solo i governi ma anche le imprese, le città, le istituzioni finanziarie, e la società civile – per affrontare la sfida climatica. L’Europa ha gli strumenti, le capacità e le conoscenze per assumere un ruolo guida esemplare. Dobbiamo tradurre la nostra leadership in materia di politica climatica in leadership di mercato per garantire un Green Deal Globale. Mettiamoci al lavoro.