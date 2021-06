L’Europa meglio degli States, la settimana ruota intorno al meeting Bce

2' di lettura

I principali listini internazionali hanno mantenuto il segno più anche nella settimana alle spalle. Unica eccezione i listini cinesi. In Europa in luce Piazza Affari con un progresso intorno all’1,6%: Milano ha chiuso sopra i massimi pre pandemia e si è portata su livelli che non vedeva dall’ottobre 2008. In generale l’Europa ha fatto meglio di Wall Street. Nella settimana entrante riflettori sul meeting della Bce in programma giovedì. Le parole del numero uno dell’istituto di Francoforte sugli acquisti...