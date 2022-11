L’Europa fa il pieno di gas liquefatto, ma un quinto arriva dalla Russia

TotalEnergies non viola alcuna sanzione, né commette illegalità. Ma la sua situazione è sempre più scomoda. In Russia non solo è socia di Novatek in Yamal Lng con il 20%, ma è anche azionista della stessa Novatek (con il 19,4 %), quote che non ha mai manifestato di voler cedere, a meno di essere obbligata.

Gli asset russi, sottolinea Pouyanné, sono già costati perdite per quasi 10 miliardi e ormai generano solo il 2% del cashflow. Ci sono anche i dividendi, a onor del vero: 748 milioni di dollari incassati da Novatek e Yamal Lng dopo l’invasione dell’Ucraina. Ma la compagnia francese si difende sottolineando che ogni sua attività in Russia oggi è “congelata”, compreso il progetto Arctic Lng 2, in cui era coinvolta: un tassello importante nei piani con cui Mosca voleva rafforzarsi nel gas liquefatto.

Il governo russo non si è comunque fermato. L’estate scorsa ha trasferito a una nuova società il controllo di Sakhalin 2-Lng, che esporta in Asia (Shell ha detto di voler rinunciare alla partecipazione, ma con Gazprom sono rimaste le giapponesi Mitsui e Mitsubishi). Inoltre è stato ampliata la capacità del terminal Cryogas-Vysotsk Lng (51% Novatek e 49% Gazprombank).

Infine a settembre Mosca ha inaugurato un nuovo impianto di Gnl, il quarto nel Paese: Portovaya Lng, al 100% di Gazprom, si trova proprio all’imbocco del gasdotto Nord Stream, messo fuori uso dal misterioso sabotaggio nel Mar Baltico. È nella stessa località dove c’è il compressore con le famose turbine “impossibili da riparare” e pesca dagli stessi giacimenti che servivano la Germania. La prima metaniera da Portovaya è comunque finita in Europa, in Grecia per la precisione. Ma con le navi, a differenza che con i tubi, cambiare direzione al gas è un gioco da ragazzi.