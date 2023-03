L’Europa del green tech vale 92 miliardi di euro al 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

92 miliardi di euro. A prima vista sembra poco, ma è questa la prima stima della Commissione Europea su quanto si dovrebbe investire nella filiera europea delle tecnologie pulite tra il 2023 e il 2030 per raggiungere gli obiettivi del Net-Zero Industry Act di capacità manifatturiera, focalizzati su cinque tecnologie specifiche: eolico, solare fotovoltaico, pompe di calore, batterie ed elettrolizzatori.

Il “working document”, uscito da poco, ricorda però che «gli investimenti necessari per rilanciare la capacità di produzione della Ue in queste cinque tecnologie chiave sono solo una parte del totale degli investimenti per centrare gli obiettivi del Green Deal e di REPowerEU. Il fabbisogno di investimenti pubblici e privati in relazione alla transizione verde è stimato in 477 miliardi di euro all’anno tra il 2021 e il 2030, mentre il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU richiede uno sforzo aggiuntivo, stimato fino a 35 miliardi di euro all’anno tra il 2022 e 2027».

Loading...

Nel documento, gli analisti della Commissione specificano che in base ai loro studi la quota più efficace di investimenti pubblici sarebbe del 17-20% del fabbisogno totale per il Net-Zero Industry Act. Applicata allo scenario mediano, che individua appunto 92 miliardi di euro di investimenti necessari, questa percentuale comporterebbe un fabbisogno di finanziamento pubblico di 16-18 miliardi di euro.

«Un sostegno più alto può essere giustificato dalla necessità di garantire la competitività dell’industria dell’Ue a zero emissioni in tempi rapidi. Paesi terzi stanno introducendo regimi di sostegno che mirano ad attrarre l’industria delle tecnologie pulite, ponendo una sfida competitiva per mantenere e sviluppare questo settore nell’Unione Europea», precisa il documento in un chiaro riferimento al pacchetto da 370 miliardi di dollari di incentivi assegnato alla transizione energetica americana con l’Inflation Reduction Act.

Il principale obiettivo del Net-Zero Industry Acy è di produrre “in casa” entro il 2030 almeno il 40% delle tecnologie considerate strategiche. Si fa riferimento non solo ai prodotti finali e assemblati, ma anche ai singoli componenti, come wafer e celle per il fotovoltaico, pale e torri eoliche.