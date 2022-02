L’Europa prende slancio. A Piazza Affari suona l’ora delle trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta fiacca, per le Borse europee è una giornata di forti rialzi, con gli industriali, le utilities e i tecnologici in evidenza e mentre si prospetta un avvio positivo per Wall Street. Così premono sull'acceleratore il FTSE MIB di Milano, che punta a riagganciare la soglia dei 27.000 punti, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il Ftse 100 di Londra.

Intanto, si raffredda la tensione sull'obbligazionario con i rendimenti sul Treasury decennale che ripiegano dai livelli del 2019, all'1,97%, mentre lo spread BTp/Bund si attesta in calo in area 157 punti.

In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione dei mercati resta sul dato sull'inflazione americana, in calendario il 10 febbraio, che potrebbe spingere la Fed ad accelerare il ritmo della stretta monetaria: le attese sono per un tasso al 7,3% a gennaio, dopo il 7% visto a dicembre. Attenzione alta sulle trimestrali, Wall Street che alla vigilia ha visto forti rialzi per le banche e per i tecnologici.

Trimestrali tengono banco a Piazza Affari, scatta Bpm

Anche a Piazza Affari tengono banco le trimestrali: corre in volata il Banco Bpm all'indomani dei conti sopra le stime, mentre le vendite colpiscono Banca Pop Er che era salita molto in attesa dei conti che ha diffuso poi a Borsa chiusa. Sotto i riflettori Mediobanca, che accelera dopo il rialzo del 28% dell'utile del primo semestre, un dato sopra le attese, e Bca Carige, ma anche Buzzi Unicem e Finecobank, tutte alla prova dei conti. Tra i titoli in evidenza anche Amplifon e con rialzi di oltre due punti percentuali Nexi, Stmicroelectronics, Moncler e Diasorin. All'indomani dei conti sono in buon rialzo Cnh Industrial e Iveco Group: per Cnhi investitori e analisti premiano i dati del quarto trimestre e le previsioni per l'anno in corso migliori delle attese, così come i numeri 2021 "ex-Iveco", scorporata a inizio anno, sopra le aspettative.

Spread in calo con buon andamento reddito fisso europeo

Si restringe lo spread BTp/Bund sostenuto dalla buona intonazione del reddito fisso europeo dove sembrano essere scattate le ricoperture dopo le vendite degli ultimi giorni. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 157 punti base, dai 156 punti dell'apertura e in calo dai 158 punti della vigilia. Scende in modo più sensibile il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione all'1,79%, dall'1,85% del closing della vigilia.



Germania, export in aumento a dicembre

A dicembre 2021, le esportazioni tedesche sono aumentate dello 0,9% e le importazioni del 4,7% rispetto a novembre 2021. Lo ha reso noto l'Ufficio federale di statistica tedesco Destatis segnalando che, dopo la correzione del calendario e della stagionalità, le esportazioni sono aumentate del 6,8% e le importazioni del 23,5% rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di Covid-19 in Germania. Nel 2021 nel suo complesso le esportazioni sono aumentate del 14% e le importazioni del 17,1% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni sono state del 3,6% e le importazioni dell'8,9% al di sopra del livello dell'anno pre-Covid 2019. A dicembre il saldo nella bilancia commerciale è stato positivo per 7 miliardi di euro mentre nel 2021 l'avanzo commerciale si è attestato a 173,3 miliardi.

Focus materie prime, cala il greggio. Euro poco mosso

Tra le materie prime, i timori sulla carenza di materia prima spingono al rialzo i contratti sull'alluminio scambiati sull'Lme, che continuano a trattare sopra 3.200 dollari alla tonnellata, dopo aver toccato ieri quota 3.236 dollari, sui massimi dal luglio 2008. Resta debole il petrolio in vista dei dati sulle scorte americane e con la tensione in Ucraina che sembra allentarsi: il Wti marzo scende dello 0,77% a 89,84 dollari mentre il Brent aprile è a 91,24 dollari (-0,73%).

Movimenti ridotti sul valutario, con l'euro a 1,140 dollari (da 1,141 ieri) e 131,69 yen (131,946) mentre il dollaro/yen vale 115,43 (115,588).