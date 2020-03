L’Europa delle liturgie non trova un passo comune sull’emergenza

Ma quanto si può andare avanti così, con tanti vincoli e innumerevoli regole comuni ma nel vuoto delle politiche che più servono a rispondere ai bisogni primari dei cittadini, come appunto la salute e la sicurezza? Se continueranno a non essere affrontati a livello europeo, l’unico capace di risposte efficaci, finirà per far saltare anche l’Europa che c’è: 70 anni di brillanti successi e conquiste condivise anche se imperfette.

Il mondo cambia, si rinnova rapidissimamente ma non venera i dinosauri stanchi e intorpiditi. Nemmeno i popoli europei torneranno a onorare i grandi meriti dell’Europa se non riuscirà a partorire politiche che ne cancellino le insicurezze: cioè soluzioni europee a problemi europei in un Unione più al servizio di sé stessa che dei suoi Stati membri.

Il Covid-19 forse darà la spallata decisiva alla globalizzazione da tempo in crisi. Ma rischia anche di de-europeizzare l’Europa, che certo non sta meglio.

Eppure negli anni 80 e 90 compì un miracolo integrativo che ne fece l’avanguardia della globalizzazione, l’anima del multilateralismo e un modello da seguire dovunque.

Oggi in fondo l’alternativa è semplice: o si riempie o l’Europa continuerà a svuotarsi, evaporando a poco a poco. Conviene a tutti tenerla in piedi in un mondo difficile e incerto. Però bisogna decidersi.