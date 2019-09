L’Europa, il Nord e i rischi dello “statuto speciale” per il Sud

(Epa)

Uno “statuto speciale per il Sud”, ecco l’idea. Giuseppe Conte, alla sua prima trasferta a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen come premier del nuovo governo giallorosso Mov5Stelle-Pd, ha messo sul piatto una proposta che farà, e molto, discutere.

Come spiegato in un post su Facebook, è intenzione del Governo elaborare un piano di intervento straordinario per favorire la crescita del Mezzogiorno. Piano che per Conte prevedrà «il riconoscimento di un regime di favore in cui le misure in arrivo si potranno innestare». Dunque si tratta di «provare a ottenere dalla Ue il riconoscimento di uno statuto speciale per poter varare misure straordinarie per lo sviluppo».

Nel discorso per la fiducia in Parlamento, Conte aveva parlato del Sud come una priorità ed aveva menzionato il sempreverde e discutibile progetto (LEGGI L’ARTICOLO / Il sempreverde ritorno della «banca del Sud») di una nuova Banca per il Mezzogiorno fulcro per la ripresa del Meridione, idea presentata alle parti sociali assieme all'ex ministro dell'Economia Tria pochi giorni prima la crisi del suo primo governo.

Ed ora la richiesta di uno “statuto speciale” per il Sud atterra sul terreno già difficile della partita sull’autonomia regionale differenziata chiesta da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Progetto che stava a cuore della Lega ma che di fatto galleggiava a rilento nel confronto tra i governatori Fontana, Zaia e Bonaccini e il vecchio governo, nonostante la presenza del vicepremier Matteo Salvini.

Il nuovo progetto (cui ha subito aderito Carla Ruocco, Mov5Stelle e presidente della commissione Finanze della Camera) non piacerà a Nord, già in preallarme per il riassetto ministeriale che vede i neo ministri Francesco Boccia (Affari regionali) e Giuseppe Provenzano (Sud) assai critici sull’autonomia differenziata.