Borse ingessate in attesa di Jackson Hole, Milano difende i 26mila. Spread balza a 108

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta ingessata per le Borse europee. La scarsa propensione degli investitori a prendere posizioni alla vigilia del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole ha portato i listini a vivere una giornata senza scossoni, complice il perdurare dell'incertezza legata alla diffusione della variante Delta del coronavirus. In Europa l'indice tedesco Ifo peggiore delle previsioni ha penalizzato Francoforte, che ha registrato la peggiore prestazione a livello continentale. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato la giornata poco mosso (+0,12%). Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, la buona performance del settore bancario ha consentito all'indice di difendere quota 26mila punti: si sono messi in luce in particolare Banco Bpm (+3,49%), UniCredit (+3,14%) e Bper (+2,09%). Realizzi invece sulle utility, settore reduce dai massimi storici aggiornati a Ferragosto: hanno perso terreno in particolare Terna (-3,85%), Snam (-3,36%) e Italgas (-2,32%).

Attesa per il discorso di Powell a Jackson Hole

Con sullo sfondo i timori per la diffusione della variante Delta del Covid-19 che in Giappone ha fatto decidere per una estensione delle misure di contenimento a 33 sulle 47 province del Paese, resta alta l'attesa per il simposio di Jackson Hole, anche quest'anno in versione virtuale. L'evento principale sarà il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in calendario per venerdì 27 agosto (ore 17 italiane). Si ritiene ormai che non darà indicazioni sul tapering, la riduzione degli acquisti di titoli, in quanto mancano ancora dati sull'andamento dell'economia Usa. L'idea che sta prendendo piede è che si debba aspettare la prossima riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Fed, in programma a settembre per notizie precise sul tapering. Non parteciperà al simposio Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che al momento non ha messo in discussione la sua politica di sostegni all'economia.

Spread balza a 108 punti nel finale, rendimento vola a 0,67%

Forte balzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts che spicca in un rialzo comunque generalizzato dei titoli di Stato europei. Al termine degli scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato a 108 punti base dai 104 punti base dell'apertura e del closing di ieri. Forte progresso per il rendimento salito allo 0,67% dallo 0,57% del riferimento registrato in chiusura alla vigilia.



Euro resta sopra 1,17 dollari, petrolio volatile

Sul mercato dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1747 dollari (1,1749 ieri) e a 129,29 yen (128,83). Yen debole anche nei confronti del dollaro, mentre il governo di Tokyo sta facendo valutare l'estensione delle misure di contenimento a 33 sulle 47 province del Paese: la divisa giapponese e' indicata a 110,05 per un dollaro (109,65). Per quanto riguarda il greggio, il contratto ottobre sul Brent sale dello 0,42% a 71,35 dollari al barile, mente quello di pari scadenza sul Wti è invariato a 67,54 dollari..

Germania, indice Ifo in calo oltre le attese

Ad agosto l'indice tedesco Ifo, che misura la fiducia fra le imprese tedesche, è sceso a 99,4 punti dai 100,8 di luglio. Si tratta di un risultato sotto le attese degli analisti che indicavano per il mese in corso un calo molto più contenuto a 100,3 punti.