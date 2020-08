L’app dell’Ue per viaggiare sicuri senza sorprese Reopen-eu è una piattaforma dell’Unione europea che centralizza tutte le informazioni fornite dagli Stati con aggiornamenti in tempo reale in 24 lingue: dalle restrizioni di viaggio agli eventuali obblighi da rispettare di L.Ben.

In Europa torna libera circolazione. Macron: Francia è zona verde

La fase di riapertura a livello europeo, post pandemia, con alcuni focolai che preoccupano in Spagna (dove le regioni a rischio sono Aragona, Catalogna e Navarra ma altre sicure Baleari, le Canarie e le regioni di Valencia e dell'Andalusia) e Belgio rimane incerta per alcune destinazioni anche se, nella maggior parte del Vecchio Continente, sono cadute le restrizioni sugli spostamenti in vigore da metà marzo, e si circola liberamente.

Reopen-eu, dove informarsi prima di partire





Per avere una situazione aggiornata in tempo reale delle aperture l’Unione europea ha reso accessibile Reopen.eu uno strumento interattivo consultabile online e disponibile in 24 lingue che serve proprio a monitorare e pianificare con serenità viaggi e vacanze in Europa senza rinunciare alla salute e alla sicurezza.

Il sito fornisce tutte le informazioni essenziali per chi vuole spostarsi nei prossimi mesi: i siti web ufficiali, con statistiche sulla pandemia, l’accessibilità al territorio con diversi mezzi (aereo, treno, auto), la documentazione medica o i dispositivi dpi necessari, lo stato dei servizi e le regole per accedervi (farmacie, bar, ristoranti, spiagge, musei).